A szülők még mindig reménykednek - 10 éve tűnt el Madeleine McCann

A szülők azt mondják: "erőt ad nekik", hogy a brit rendőrség az elmúlt öt évben milyen haladást ért el az ügyben. "Egyetlen szülő sem adja fel, míg nem tudja biztosan, hogy a gyermeke már nem él. És erre semmi bizonyíték nincs" - mondta Gerry McCann, Maddie édesapja, aki letaglózónak nevezte, hogy a kislány a mai napig sem került elő."Semmit sem veszítettem a reményből az elmúlt tíz évben, hogy Maddie most is él valahol" - tette hozzá Kate, Madeleine édesanyja, aki azt is elmondta, hogy nem gondolta volna, hogy 10 év elteltével is itt fognak tartani. Arra a kérdésre, hogy hogyan birkóznak meg a megrázkódtatással, a szülők azt mondták: úgy ahogy más családok, akiket tragédia ért; próbálnak továbblépni és Maddie most 12 éves ikertestvéreire összpontosítanak.

"Megszokja az ember, hogy idővel ez az új normális. Idővel fel kell fognia az embernek, hogy az idő nem áll meg" - magyarázta Gerry McCann. Kate a mai napig minden évben megveszi Maddie-nek a születésnapi és a karácsonyi ajándékot. "Mindig arra gondolok, hogy mennyi idős, s olyat veszek, ami akkor is jó lesz neki, amikor legközelebb újra láthatjuk egymást" - mondta Kate.Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el Algarve térségében, Portugáliában, ahol a család nyaralt. Gerry és Kate McCann letették aludni Maddie-t és testvéreit, majd elmentek egy tapas bárba. Akkor látták utoljára kislányukat. A Scotland Yard a múlt héten arról adott tájékoztatást, hogy továbbra is több "kritikus" nyomot követnek, és bár a nyomozás eddig 11 millió fontot (csaknem 4,1 milliárd forint) emésztett fel, nincs döntő bizonyíték amely alátámasztaná, hogy a lány él vagy meghalt. A kislányt a rendőrök szerint elrabolták a család szobájából, de továbbra is rejtély, hogy hogyan és miért.