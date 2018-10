A lengyel unios biztos szerint nem lenne szabad exportálni a Németországban leselejtezett diesel autókat

Nem lehet megoldás a német dízelválságra a nagy károsanyag-kibocsátás miatt a forgalomból kivont autók exportja az Európai Unió keleti tagországaiba - hangsúlyozta az Európai Bizottság lengyel tagja egy hétfői nyilatkozatában.



Elzbieta Bienkowska a Der Tagesspiegel című német lapnak elmondta, hogy egyre több koros, környezetszennyező kocsi kerül Nyugat-Európából az EU keleti részére, és a németországi dízelválság tovább ronthat a helyzeten.



A berlini vezetés terve szerint a német gyártmányú, Euro 4-es és Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású dízelautók tulajdonosai kedvezményes áron új autót vásárolhatnak. Az Euro 5-ös osztályba tartozó kocsik tulajdonosai az átalakítást is választhatják, ha a jármű alkalmas az úgynevezett SCR-rendszerű katalizátor beépítésére.



A program egyelőre a leginkább szennyezett levegőjű 14 településre és környékére vonatkozik, célja a légszennyezettség miatt fenyegető dízelautó-használati tilalom megelőzése.



Azonban Elzbieta Bienkowska szerint rendezni kell azt a kérdést is, hogy mi lesz a "lehasznált, rosszul beállított" kocsikkal, amelyeket a német tulajdonosok lecserélnek. Az esetleges export az EU keleti részére csupán "a levegőminőségi problémák áthelyezése nyugatról keletre" - mondta a lengyel uniós biztos.



A Németországban leselejtezett autókat csak akkor lenne szabad exportálni, ha átalakítják őket - tette hozzá Elzbieta Bienkowska, kiemelve, hogy hazájában is egyre több a nyugatról behozott használt autó.



A brüsszeli bizottság belső piacért, ipar-, és vállalkozáspolitikáért felelős tagja hangsúlyozta, hogy a német Volkswagen csoport 2015-ös dízelbotránya óta tartó vita a dízelautók károsanyag-kibocsátásáról európai ügy, amelyet nem lehet nemzetállami szinten rendezni.



A Volkswagen-botrányban kiderült, hogy a hivatalos adatoknál több káros anyagot bocsát ki a társaság több millió dízelüzemű gyártmánya. A probléma azért vált égetővé Németországban, mert a szövetségi közigazgatási bíróság februárban kimondta: az önkormányzatok korlátozhatják az Euro 6-osnál régebbi dízelmotorral működő járművek használatát azért, hogy a település levegőjének minősége megfeleljen az európai uniós előírásoknak, az Európai Bizottság pedig májusban beperelte Németországot a főleg a dízelmotorok használatával a légkörbe kerülő nitrogén-oxid egészségügyi határértéken felüli kibocsátása miatt.