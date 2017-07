255-en élhették túl a londoni tűzvészt - elképzelhető, hogy nem lehet azonosítani az összes áldozatot

A Scotland Yard hétfői tájékoztatója szerint 255 túlélője lehet a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban kitört múlt havi tűzvésznek.



Andy Chalmers, a rendőrségi vizsgálatot vezető főfelügyelő elmondta: a szerencsétlenség óta elvégzett vizsgálat során a londoni rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy 350-en lakhattak a Kensington and Chelsea kerület északnyugati határában emelkedő toronyházban, és a tűzvész idején közülük 14-en máshol tartózkodtak. Mindezek alapján a rendőrség fenntartja azt a becslését, amely szerint 80 körül lehet a halálos áldozatok száma, bár a végleges adat ezt valószínűleg nem fogja sokkal meghaladni - mondta a vizsgálat vezetője.



Eddig 32 áldozat azonosítását sikerült kétséget kizáróan elvégezni, de Chalmers megerősítette: a rendkívül intenzív tűz olyan pusztítást végzett, hogy az összes áldozat azonosítása lehetetlennek bizonyulhat.

A rendőrtiszt elmondta: a vizsgálatot végző szakértők kézzel próbálják szétválogatni az égett törmelékből az emberi maradványokat, és ebben ilyen feladatokra kiképzett kutyák is segítenek.



Chalmers közölte: a Scotland Yard segítséget kért azoktól a szakértőktől is, akik részt vettek a 2001. szeptember 11-i amerikai merényletsorozatban elhunytak maradványainak felkutatásában.



A tűzvész június 14-én hajnalban tört ki a 24 emeletes, 127 lakásos toronyházban. Az évtizedek óta példátlan tűzkatasztrófát a rendőrség szerint valószínűleg egy zárlatos hűtőszekrény okozta, amely a negyedik emelet egyik lakásában kapott lángra. A vizsgálat azonban jelenleg az épület külső burkolóelemeire összpontosul, különös tekintettel arra, hogy a tűzvész óta eddig megvizsgált hasonló burkolatú toronyházak épületburkolati mintái közül egyik sem felelt meg az előírásoknak a hatósági tűzbiztonsági próbákon.



A tűz után a brit kormány hatszáz toronyház tűzbiztonsági ellenőrzését rendelte el. A Grenfell Tower külső felületét a tavaly befejeződött renoválás során új burkolóelemekkel látták el. A helyi lakóközösség érdekképviseletét ellátó szervezetek azzal vádolják a kivitelezőt - a kerületi tanács ingatlankezelő cégét -, hogy igyekezett minél olcsóbb anyagokat felhasználni.

Az égő toronyházról készült felvételeken látszik, hogy a tűz rendkívül gyorsan terjedt felfelé az épület külső falfelületein.



A Scotland Yard a múlt héten bejelentette - és ezt a hétfői sajtótájékoztatón is megerősítették a vizsgálat vezetői -, hogy a Grenfell Towerben kitört tűzvész ügyében gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával bűnügyi vizsgálat is folyik.



Hétfőre virradó éjjel komoly tűz pusztított a közeli Camden kerület rendkívül népszerű turistanegyedének egyik piacán is, de itt személyi sérülés nem történt.