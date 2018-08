20 millió dolláros csalás miatt nyomoznak Donald Trump volt ügyvédje ellen

A lap vasárnapi értesülései szerint a nyomozók egy 20 millió dolláros kölcsönügyletre összpontosítanak: az összeget Cohen a saját és a családja tulajdonában lévő taxivállalat számára kérte két banktól, és a nyomozók gyanúja szerint hamis vagyoni adatokat adott meg a bankoknak, hogy megkaphassa a kölcsönt. A vizsgálatok arra irányulnak, vajon Cohen elkövetett-e banki és adócsalást. Emellett a nyomozás kitér arra is, hogy a Stormy Daniels pornószínésznőnek átutalt 130 ezer dollár kifizetésével Cohen megsértette-e a kampányfinanszírozásra vonatkozó törvényeket.



Stormy Daniels az a nő, akinek hosszú évekkel ezelőtt állítólag egyéjszakás kalandja volt az akkor még csak üzletember Donald Trumppal, és a 2016-os elnökválasztási kampány idején Cohen 130 ezer dollárt adott át neki a hallgatásáért cserében. A nyomozásban érintett bankok egyike sem kívánta kommentálni a The New York Times információit. A lap szerint a nyomozás már a végső szakaszban van, és augusztus végéig akár vádat is emelhetnek Michael Cohen ellen. Az esetleges csalásokra vonatkozó dokumentumokra a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai akkor bukkantak rá, amikor a Robert Mueller vezette különleges bizottság vizsgálatai keretében áprilisban házkutatást tartottak az ügyvéd manhattani irodájában és az otthonában is. A Mueller-bizottság a Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampánya munkatársai és orosz tisztségviselők közötti esetleges összejátszás feltárásával foglalkozik. Vizsgálatai nyomán emeltek vádat Paul Manafort, a Trump-kampány első menedzsere ellen is, többrendbeli banki és adócsalás miatt.