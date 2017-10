Kopjafát avattak az aradi vértanúk emlékére Környén - Fotók

Az emlékezés a jelenről is szól, mert bennünk tovább élnek azok az értékek, eszmék, amelyeket a magyar szabadságharcosok képviseltek. Erőt adnak az olyan elődök, mint a 13 aradi vértanú, és minden olyan név szerint ismert és névtelen hős, akik a nemzet szabadságáért harcba szálltak

Isten abban mutatott példát nekünk, hogy az Ő Fiát küldte el értünk, hogy mi éljünk általa. Nem azt nézte, hogy neki mi a jó, hanem azt, hogy az egész emberiségnek mi a jó. Ez a szeretet az, ami a megmaradásunk alapja

Az aradi vértanúk mártírhalálának 168. évfordulóján, a református temetőben tartott megemlékezés során avatták fel azt a kopjafát, melyet Környe testvértelepülése, Tardoskedd két fafaragója készített el az 1848-49-es szabadságharc mártírhalált halt katonai vezetőinek tiszteletére.Környén 2009 októberétől növekedik 14 fa a református temetőben a vértanúk, valamint Gróf Batthyány Lajos Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke és a szabadságharcban elhunytak emlékére.– hangzott el a kegyeleti helyen Vadász Évától, a képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottságának elnökétől a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak emlékműsora előtt.Mi is történt október 6-án? – tették fel a kérdést ünnepi műsorukban a diákok, s válaszként a vértanúk utolsó, megrázó mondatait is felidézték.– fogalmazott áhítatában Nagy Péter református tiszteletes, aki úgy vélte: ez a szeretet vezérelhette azokat az embereket, akik a hazájukért vállalták a halált, s akikre mostantól a kopjafa is emlékeztet mindenkit a temetőkertben.Az oszlop pedig négy szócskát üzen: A haza minden előtt., aki az aradi tizenhármak mellett a több száz mártírhalált halt névtelen hős, és a több ezer, hosszabb-rövidebb időre bebörtönzött magyar honvéd előtt is fejet hajtott.Az emlékező, hősök előtt tisztelgő gondolatok után a jelenlévők a kopjafánál helyezték el a kegyelet koszorúit, majd a vérszilvafáknál az örök emlékezés mécseseit.