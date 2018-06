A komáromi vasember, Szőnyi Ferenc, legyőzte a Himaláját

A komáromi Vasember nem csak megismételte a tavalyi elképesztő teljesítményt, de még túl is teljesítette azt, és az előző évinél 4 órával 20 perccel és 46 másodperccel jobb időt futott.„Tudom, hogy képes vagyok rá, most egy kicsit talán jobban" – ezzel a gondolattal indult neki az 54 éves Szőnyi Ferenc a Pokoli Versenynek és sikerült ismét ámulatba ejtenie a világot. A HELL Racing Team egyik büszkesége tavalyi sikerén felbuzdulva hihetetlen elszántsággal vágott bele egy újabb őrült kalandba, hiszen célja nem más volt, mint a The Hell Race futóversenyen ismét célba érni, ráadásul gyorsabban, mint tavaly. Az Indiában megrendezett verseny 480 kilométer hosszú, közel 10 000 méteres szintkülönbségeket magában rejtő útvonala ötször keresztezte a Himaláját. A különösen nehéz versenyre mindössze négyen neveztek be, ám három versenyző rövidebb-hosszabb idő után feladta a küzdelmet, így Szőnyi a természeti elemekkel dacolva 108 óra 52 perc 29 másodperc hivatalos eredménnyel, egyedüliként ért célba.„Én nagyon fegyelmezett vagyok az utóbbi időkben. Egyre inkább lenyugodott a vérmes lelkem. Egyre inkább tudom, hogy hova készülök és mit csinálok és figyelembe veszem mások értékelését vagy ítéletét is. Úgy gondolom a siker egyik kulcsa ez" – mondta Feri a verseny előtt.Úgy tűnik az idén a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett ultratriatlon világbajnoknak sikerült tanúbizonyságot tennie fegyelmezettségéről és megmutatta, hogy nem kevés akaraterővel rendelkezik, hiszen egy ilyen verseny nem csak fizikailag, de mentálisan is komoly kihívást jelent.