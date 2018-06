Zdrásztvujtye!

Akik abban a szerencsés korszakban jártak iskolába, amikor az orosz nyelv tanulása már nem volt kötelező, nekik írom, a cím annyit tesz: Jó napot kívánok! Négy éve vártunk a tegnapi napra, arra, hogy a brazíliai parádé után Oroszországban megkezdődjön a 21. labdarúgó-világbajnokság. Itthon érthetően kisebb a várakozás a nagy esemény iránt, mint volt két éve, amikor a magyar válogatott is érdekelt volt a franciaországi Európa-bajnokságon. Ha nincs is az a magával ragadó euforikus hangulat, azért biztosra vehető, ahogy haladunk előre a mérkőzések dzsungelében, egyre inkább emelkedik a futball-vb-láz. Megtelnek majd a teraszok a kivetítők előtt – ha az időjárás is úgy akarja –, a klubok, a kocsmák, és valószínű, az otthonokban is egy hónapig a labdarúgásé lesz a főszerep.



Zászlót bontanak és mezbe öltöznek a meccsekre a különböző válogatottak szimpatizánsai – én magam nem tudnám elképzelni, hogy a magyar mellett más nemzet együttesének is szurkoljak –, és együtt izgulnak a kedvencekért: Messiért, Ronaldóért vagy éppen Neymarért.



Az esélyeket illetően megoszlanak a vélemények, a szakemberek és a drukkerek szerint sincs abszolút favoritja a világbajnokságnak. A statisztika azt mutatja, hogy Európában általában európai csapat szerzi meg az aranyérmet, egyetlen kivétel volt: 1958-ban a brazilok végeztek az élen.



A magyar válogatott 1986 óta nem érdekelt a világbajnoki küzdelmekben, így nekünk nincs más dolgunk, mint élvezni a futball krémjének mérkőzéseit.



A legendás Knézy Jenő szavaival élve, mindenkinek jó estét, jó szurkolást!