Nem találok szavakat arra a borzalomra, ami tegnap történt a Fertő tavon. Leégtek a nádfedeles cölöpházak, amelyek a Fertőrákosi-öböl, sőt, az egész környék büszkeségei voltak. Pótolhatatlan értékek váltak pillanatok alatt a lángok martalékává. Hiába volt minden erőfeszítés, az erős szél épületről épületre dobta a tűzcsóvákat. A mentés során elszántságból, akaratból nem volt hiány. Hivatásos és önkéntes, magyar és osztrák tűzoltók tucatjai küzdöttek, hogy az épületek nagy része megmaradjon, de ez alkalommal a természet hatalma győzött az ember fölött.



A tűz okát bizonyára kiderítik, vagy már meg is tették. Azt is megtudjuk majd, mekkora érték veszett oda, de annak utánagondolni is nehéz, hogy mennyi emléket perzselt fel a vörös ördög. Mert szinte nincs olyan soproni, akit ne fűzne valamilyen élmény a móló csónakházaihoz. A rendszerváltás előtt minden nagyobb soproni vállalatnak volt kint üdülője, ahol főleg hétvégenként vitorlázhattak, bulizhattak a dolgozók és családtagjaik. Szerelmek szövődtek, barátságok köttettek. Bárkivel beszéltem tegnap, mindenkinek az volt az első szava: Jaj, ne! Mennyi szép emlék fűzött oda... A rendszerváltást követően az épületek többsége magánkézbe került, és egyre csinosabbak, mutatósabbak lettek az üdülők. Büszkék voltunk rájuk, örömmel mutattam én is minden távolról érkezett ismerősömnek ezt a ritka és különleges csodát.



A sajnálaton és a szomorúságon túl a tanulságokat is le kell majd vonnunk, de ennek ma még ne menjünk elébe. Egy azonban biztos: a város, a régió, az ország vezetésének mindent meg kell tennie, hogy újraépülhessen ez a különlegesség. Úgy, mint azt pár éve Hévízen tették, egy szintén drámai tűz után.



