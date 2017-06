Vérre mennek

Miközben Győr okosan felismerte, hogy a szúnyogirtás és ingyenkoncertek erősen befolyásolják, javítják a helyben élők komfortérzetét, Szigetközben – főként anyagiak híján – csupán a parancsszóra központivá tett ké-

miai gyérítés hoz megváltást, ha időben jön. Márpedig az nem járja, hogy a kertből az elviselhetetlen csípések miatt be kell menekülni, s ne lehessen kiülni a teraszra egy laza nagyfröccsre sem.



Ha már édesapám – akit hatvan éve nem különösebben zavarnak és szeretnek a szúnyogok – a csónakban is csak negyedórát bír, s hal nélkül hazajön, akkor tényleg nagy a baj. Ezen enyhítettek ugyan a felszálló permetezők, ám a düh megmaradt, így igazi megoldást – komplex szúnyoggyérítési programot – hirdettek meg.



Nem csoda, ha a polgármesterek is berágtak, hisz minden helyi panasz náluk csapódik le (ráadásul őket is csípik). Először Tóth István korábbi dunaszigeti polgármestertől hallottam még jó tíz éve, hogy „egyeseknek még az unkabékák is fontosabbak az itt élőknél". Erre a következtetésre jutottak most is a nemzeti park által favorizált elárasztás miatt, ami szúnyogbölcsőt teremtett (ismét) májusban a Szigetközben.



Az irtás meg két hetet késett, így addig véresre csíptek mindenkit a moszkitók. Ilyen többet nem lesz, ígérik, ha elkészül a program, s a képviselő pénzt is talál hozzá a központi büdzséből. Ugyanő joggal félti a bizalmat, amit nehezen sikerült kivívni Szigetköz ügyében természetvédők, a vízügy és az ott élők között. A bizalomért pénzt és permetezést kérnek, hogy ne az unkabékáknak kelljen megmenteni a szigetközieket a szúnyogoktól.

