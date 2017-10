Utolsó lehelet

Hétfőn lesz huszonnyolc éve, hogy kikiáltották a Magyar Köztársaságot. Már egy bő emberöltővel ezelőtt zajlott tehát a rendszerváltás. Daliás idők voltak, most legalábbis így emlékszem. Lázasan olvastuk az egyre szaporodó igazmondó lapokat, Hitel, Kapu, Beszélő. Néztük a tévében a Napzártát, ahol Kónya Imre és Pető Iván még együtt izzasztotta az éppen aktuális illetékes elvtársat. Már nem kellett a kocsmában halkan beszélni a saját életünkről. Szervezkedtünk, szabadon. Számos apró emléket őrzök azokból az évekből. Például ott áll a polcomon egy konzervdoboz, melynek papírcímkéjén a felirat: a kommunizmus utolsó lehelete.



Többet jelentett ez nekem akkor, mint egy jó poén. A szabad véleménynyilvánítás, a derűs közéleti légkör és a vállalkozó szellem megtestesülése is volt egyben. Persze a lényeg mégiscsak a mondanivaló volt: vége az egypárt uralmának, a kontraszelektált emberek pökhendiségének, a politikai alapon teremtett urambátyámkorszaknak, a tiltás-tűrés-támogatás fenyegető légkörének, a sorok között írásnak és olvasásnak. Vége a létező szocializmusnak. Őszinte lesz a világ, értelmes viták után alakul az ország, utolérjük Ausztriát, a jó győz a rossz felett. Ebben hittünk mindnyájan.



A minap takarítottam, porszívózás, törölgetés. Ez utóbbit különösen utálom. Talán nem is vagyok benne elég alapos és túlságosan elnagyolom a dolgot, gyors és határozott mozdulatokkal igyekszem túljutni rajta. Valószínű, emiatt történt. Amint odakanyarítottam a porronggyal, elengedett a ragasztó az én kis konzervdobozomon körbefutó papírcsík alatt, és levált a pléhről. Ezzel pedig feltárult az igazság, ami huszonnyolc éven át rejtve maradt. Láthatóvá vált a konzervdobozra nyomtatott eredeti felirat. Marhamájkrém!



Kérem szépen, engem becsaptak!