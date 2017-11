Tücsökvacsora

Vannak képek, amik örökre beégnek az ember retinájába és nem felejti el soha. Ilyen nagyanyám kötényes-fejkendős alakja, ahogyan nagy lendülettel keresztet karcol a kés hegyével a megszegendő kenyér talpára, vagy háborúk korpalevesén is éveket túlélő nagyapám aprólékos szöszmötölése az asztalon, ahogyan reggeli után falattá gyűjti össze az abroszról a szanaszét szóródott fehérkenyér-morzsákat, s megcsókolja, mielőtt lenyelné. Nem mehetett semmi veszendőbe.



De velük együtt hol van ez már? Évente kétmillió tonna ennivalót szórunk ki a szemétbe csak mi, magyarok, világszerte pedig az összes megtermelt élelmiszer bő harmada, több mint egymilliárd tonna végzi a kukákban. Eközben idehaza 30–40 ezer gyermek rendszeresen éhezik, világszerte egymilliárd embernek nincs mit ennie, naponta 24 ezren halnak éhen. És fejenként napi 25 dollárcent kellene csupán, hogy ne így legyen.



Szóval megy a szemétbe a kenyér, a hús, a zöldség, a gyümölcs, közben rovaralapú élelmiszerekkel traktálja magát már Európa is; legújabban rovarburgert árul egy élelmiszeráruház-lánc Svájcban, fehérjében gazdag, mondják, így a lisztbogár lárvájából, szöcskéből készül a húspogácsa, a fasírtgolyó, Finnországban pedig házi tücsköt sütnek a veknibe. Aztán hogy tiszta vizünk fogytával mivel öblögetjük majd le a tücsköket, a fene tudja, mert egyre valószínűbbnek látszik a jóslat, miszerint a XXI. század háborúit nem a földért vagy az olajért, hanem a vízért vívjuk meg. És majd csak a győztes iszik.



Most úgy tűnik, kivárjuk. Addig is még egy darabig ivóvízzel mossuk le az autókat és öblítjük le a vécét. Nem úr, aki nem pazall. Hadd jöjjön csak el végleg a gasztronómiában is a tücskök és bogarak ideje, hogy aztán olajban sült szöcskelábat ropogtatva elhitessük magunkkal szépen lassan: a marhasteakről is csak álmodtunk korábban, igazából soha nem létezett.