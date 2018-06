Az elmúlt években nemegyszer írtam ezen a helyen arról, hogy videóbíró kell a nagy focitornákra. Egészen eddig ellenálltak a döntnökök, a most zajló oroszországi világbajnokságon már bevezették. Egy egész stáb fürkészi a stúdióban a vitatható eseteket és jelez a bírónak, ha szerintük nagy hibát vét. Eddig – ha jól számoltam – öt olyan tizenegyest rúgtak ezen a tornán, amit a videóbíró nélkül nem adott volna meg a játékvezető, egyet meg visszavont. Köszönöm, ennél több nekem nem kell igazolásképpen.



Ugyanakkor így is maradtak vitatott döntések. A brazilok például azt nehezményezik, hogy a svájci gólszerző lökött, mielőtt a hálóba fejelte a labdát. Egy szép képzavarral élve, a videóbíró sípja pedig néma maradt. Nos, ez egyrészt azt az ellenérvet söpri le az asztalról, hogy a technika bevetésével elembertelenedik a játék. Merthogy a stúdióban figyelők is emberek, szubjektív módon ítélik meg az eseteket a képernyő előtt is. És hibázhatnak, de legalábbis lehet vitatni egy-egy (elmaradt) javaslatuk jogosságát. A brazil esetében szerintem éppen szubjektív mérlegelés eredménye volt a „tovább". Mert ha a brazil védő teljes erőből harcol a labdáért, ha megpróbál felugrani, talán már a pályán lévő bíró is méltányolja azt és befújja a lökést.



Szumma szummárum, ez az újítás szerintem bejött. Nyilván lesznek még vitát kiváltó esetek ezután is, de lényegesen kevesebb a korábbinál. És már nehéz elcsalni a meccset a bírónak (ilyenre is láttam példákat korábbi vb-ken) anélkül, hogy rögvest látványosan ne égne le a játékvezető. Szükség volt tehát a technika bevetésére. Persze lehet csiszolni a rendszeren. De most már azon jár az agyam, hol lehetne még használni az ilyen visszajátszást az élet más területein. A fair play szellemében. Szívesen veszem a javaslatokat.