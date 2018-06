A környezettudatosság és a fenntartható fesztiválozás jegyében a VOLT-on megjelent idén a re:pohár, azaz a cserélhető pohár. Ezzel a soproni fesztivál helyszínéről több százezer eldobható műanyag pohár tűnik el.



Néhányan ugyan morgolódnak a betétdíjak miatt és részben igazuk is van, lehet még a rendszeren csiszolni. A szervezők ugyanakkor ezt az idei rendezvény egyik fontos újításaként említették és valóban nagy a jelentősége! Főleg akkor, ha a többi programjukról is kitiltják az egyszer használatos poharakat. Nemcsak azért fontos ez a lépés, mert ennyivel kevesebb hulladék képződik a nagy nyári happeningeken, hanem azért is, mert példát mutatnak a fesztiválozóknak, annak a fiatal, fogékony generációnak, amely ebben az életkorban alakítja az értékrendjét.



A hétköznapokban ártalmatlannak, mi több, praktikusnak tűnnek az olcsó, eldobható kellékek. Pedig nem azok. Megdöbbentő adatok kerültek napvilágra az óceánokat is ellepő műanyagszennyezésről. Thaiföldön például védett tengeri teknős pusztult el a rengeteg lenyelt műanyagtól. A gyomrában annyi emészthetetlen szemét gyűlt össze, hogy már nem volt hely az élelemnek, hiába is próbálták mesterséges táplálással életben tartani. A környezetvédők régóta szorgalmazzák az egyszer használatos műanyag termékek visszaszorítását, illetve azt, hogy lebomló, környezetbarát anyagokra cseréljék azokat. Az Európai Unió is szigorú szabályozást tervez. Csakhogy minden szabály annyit ér, amennyit betartanak belőle.



A fesztiválszervezők most tettek egy lépést az élhetőbb jövő irányába. A siker akkor lesz teljes, ha a kezdeti hibákat kiküszöbölve finomodik a rendszer és a szemléletváltásban mi is partnerek leszünk.

