A héten Urbán László közgazdász mesélte el az egyik televízióban, hogy végül – noha már meg is nevezték ekként – azért nem lett pénzügyér az első Fidesz-kormányban, mert szakmai feltételeket támasztott a kinevezés elfogadása mellett. Erre Orbán Viktor úgy reagált, hogy bár feltételei méltányosak, mégsem őt fogja kinevezni, mert neki olyan emberre nincs szüksége, aki neki feltételeket szab. Urbán másutt korábban erről azt is nyilatkozta, hogy már 1998-ban is egyértelmű volt, hogy Orbán nem hajlandó autonóm személyiségekkel együttműködni. Olyanokkal, akik az övétől különböző álláspontot képviselnek.



Azért hozom most ezt ide, mert talán ez a jellemvonás lehet a kulcs annak megértéséhez, hogyan is jutottunk idáig a rendszerváltoztatás huszonhetedik évére. (Mellesleg erre az attitűdre ment rá Chikán, Mellár, Bod Péter, Sólyom, Jeszenszky, Martonyi és mások politikai pályája is.)



Eme orbáni személyiségjegyet talán a hübrisszel rokoníthatnánk. A görög szó elbizakodottságot, gőgöt jelent. A mérték- (metron-) központú értékrendben a mértéktelenséget. Az antik elképzelés szerint a hübrisz bűnös önteltség, mely elvakultságában (até) túlteszi magát a magasabb törvényeken. E sértő önkény és arrogancia olyan végzetes cselekedet, amellyel a kormányzók kihívják maguk ellen a büntetést.



Szophoklész azért sejteti a megoldást: „Gőggel teli ajkon a nagy szavak / Nagy romlásra vezetnek / S józanná nem tesz, csak a vénség."



Ez utóbbiban talán még bízhatunk.