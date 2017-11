A motor vonóerejének váratlan, átmenet nélküli csökkenésében megnyilvánuló, hirtelen fellépő műszaki meghibásodás. Ön se érti ezt a mondatot? Nem baj, nem is kell. A rendőrség egy év nyomozás után, bűncselekmény hiányában, ezzel a mondattal ledugózta az ügyet. A Dromader-akta a helyére került, úgy, ahogy lennie kell.



Azért néhány kérdés maradt. Például az, hogy ha ezek szerint nincs felelőse annak, ha Győrben a fejünk fölött repülő szúnyogirtó egyszer csak puff, kényszerleszállást hajt végre, akkor bármikor számíthatunk egy másik motor „vonóerejének váratlan, átmenet nélküli csökkenésére"?



S ha senki nem hibázott, se a pilóta (aki az első pillanattól ezt állította, s akit a légügyi hatóság is vétlennek mondott a saját vizsgálatában), se senki más, akkor minden bejelentett szúnyogirtási napon jobb, ha elhagyjuk a várost, mert ezek a gépek már csak ilyenek: hol repülnek, hol meg lezuhannak?



A legkevésbé sem akarok elbagatellizálni egy ilyen balesetet, főképp mert azt látom, hogy más megtette helyettem. Elhiszem, hogy valaki vagy valakik egy évet dolgoztak az ügy felderítésén. Azt is, hogy apait, anyait beleadtak a munkába. De azt már sokkal kevésbé fogadom el, hogy szerintük is normális így lezárni egy ügyet. Hogy bennük semmi hasonló nem fogalmazódik meg.



Hol van ilyenkor az oly sokszor hangoztatott, a társadalom felé küldött üzenet? Vagy épp az az üzenet, hogy haggyá má’, nem mindegy? Értem én, hogy egy nadrág volt, amibe csak a pilóta férhetett volna bele, de ha egyszer kicsi lett rá az a nadrág, akkor a szabót is megkérdezhetnék, nem tartozhat-e máshoz az a méret.