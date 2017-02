Kevés a nagy

Szinte minden alkalommal lejátszódik ugyanaz a párbeszéd, amikor – nyilván egészségügyi okokból – rendelek egy Unicumot. A pincér, a csapos rendre megkérdezi: kicsit vagy nagyot? Erre én: amennyiben a négy cent nagynak számít, akkor nagyot. Talán ebből is kiérződik, nehezen szoktam hozzá, stílszerűen nehezen vette be a gyomrom, amikor a féldeci 4 cent lett. Miként azt is, hogy már nem fél liter egy korsó sör, hanem csak négy deci. A rosszmájúak azt mondják, régen sem volt az meg fél liter, most került helyére a világ. De mielőtt még jogtalanul sütne rám az olvasó valamiféle szenvedélybetegségre utaló bélyeget, gyorsan hozzáteszem, számos más termék megkurtítását is tapasztaltam már. Ahogy mindenki. Nap mint nap találkozik ezekkel az ember, önök is, rossz esetben a pénztártól való távozás után. Szinte minden csomagolt árunál bevetik a gyártók, hogy a megszokott kinézetű dobozba, palackba, tégelybe, zacskóba kevesebbet töltenek a korábbinál. Persze az ár marad. Így lett 4 decis a félliteres dobozos sör is, 1,75 literes a kétliteres kóla, 80 vagy 70 gramm a tízdekás szalámi, 19 szálas egy doboz cigi, 1,75 decis a kétdecis tejföl és lehet sorolni a végtelenségig. Ezért roppantul észnél kell lenni, és érdemes elolvasni az egységárat, azaz az „apró betűs részt", az áruházi árcédulán.



Kormányzatunktól számos olyan lépést tapasztaltam már, amellyel uniformizálni akarja az országot. Általában nem szeretem, ha a hatalom feleslegesen beavatkozik az életembe, de ezen a téren kifejezetten örülnék, ha segítenének a fogyasztónak. Azaz előírnák, milyen kiszerelés a kötelező az adott árunál. Régen azt hallottuk, a krumplileves legyen krumplileves. Most ezt szeretném: a sör legyen fél liter, a mosópor egy kiló, a szalámi pedig tíz deka. Oszt jó napot!