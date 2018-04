Amikor 2008 őszén kitört a válság, a hasonló történelmi tapasztalatok rutinjával felvértezett magyar lakosság rögtön behúzta a féket: a kisebbik része azért, mert elvesztette állását vagy csökkentették a juttatásait, a többség pedig jobbára a munkanélküliségtől, keresetkieséstől való félelmében. A gazdasági lejtmenet három-négy éven át tartott, s a fordulópontot 2013 jelentette: azóta van három százalék alatt az infláció, bővül rendre kettő-négy százalékkal a GDP, csökken folyamatosan a munkanélküliség, s emelkednek egyre gyorsuló ütemben a reálkeresetek.



Gyakran el-eltűnődtem azon, hogy egy ilyen sokkhatás után mikor kezd megkopni az emberek természetes ösztöne az óvatosságra. Szűk egy évtized elég volt ehhez: 2014 óta tartósan öt százalék körüli vagy afeletti mértékben nő a fogyasztás, de érzésre inkább csupán tavaly oldódtak fel a gátlások. Most már jó ideje gyakorlatilag mindenből több fogy: tévéből, lakásból, autóból, wellnesshétvégéből, az áruházakban pedig sorok állnak. Csodálkozni persze nincs min, a mélypontok utáni fellendülések mindig erőteljesebbek, amiket a fizetések mostani meglódulása is fűt. Igaz, nagyon nem mindegy, hogy valakinek a félmilliós apanázsa vagy a minimálbére emelkedik-e, de mindkettő életszínvonal-javulást jelent (azzal együtt, hogy változatlanul sok tízezren tengődnek reménytelen szegénységben).



A folyamat miatt egészen addig – de csak addig – nem kell aggódni, ameddig a költekezés józansággal párosul. Amíg nem térnek vissza tömegesen az anyagi lehetőségeknél egy kategóriával drágább lakások, kocsik, a szükségesnél nagyobb hitelek, a kölcsönre vett ajándékok, nyaralások.



Félve írom: mintha ezek a gátlások is most volnának oldódóban.