Időtlen érettség

Némi pátosszal élve szárnyaló lüktetést érezhetünk ezekben a napokban a középiskolák környékén: a végzősök hevesebb szívdobogással adtak-adnak számot a világról eddig szerzett átfogó ismereteikről – érettségiznek.



Nem vitás, fontos dolgokról van szó, legyen az költészet, térgeometria, történelem, sok más egyéb. Mindez nyilván szükséges a továbbtanuláshoz, az életben való eligazodás képességének megerősítéséhez, a boldoguláshoz.



Ugyanakkor gyakran úgy érzem, nemcsak a tudományokban való jártasságot kellene mérni „érettségi" címszó alatt, hanem a tágabban értelmezett „emberit", az emberi kvalitásokat is. Ugyan, miféle tananyagra lenne ehhez szükség kivétel nélkül minden iskolában, a hagyományos tárgyak oktatása mellett?



Például arra: hogyan lehet a hétköznapok ilyen-olyan konfliktusait feloldani indulatos szitokáradat helyett szép szóval, kompromisszumra törekedve? Arra, hogy mindig mindennek megvan a maga oka, annak is, hogy ki milyenné válik – legyünk tehát megértőek; arra, hogy jellemezzen bennünket az udvariasság és a lovagiasság. Arra, hogy kötelezzen valamennyiünket az önzetlenség és a nagyvonalúság. Vagy arra, hogy mitévők legyünk a méltánytalansággal és a gáncsoskodással szemben, s hogyan gyűrjük le könnyedén bosszúságainkat?



Legfőképpen pedig a lényegre kellene összpontosítani a gyerekek figyelmét. Nevezetesen arra, hogy életünk minden percének a létezés kisebb-nagyobb öröméről kellene szólnia. Az időtlen érettségről, hogy mindezt át is élhessük.