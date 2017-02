Paradox, hogy az emberek azért költöznek a régi, családi házas övezetbe, mert ott még megvan a kertvárosi hangulat, miközben épp a beköltözési kedv miatt eltűnik az utolsó családi ház is Nádorvárosból. Ahol pedig még áll az öreg szederfára néző homlokzat, ott nem illik bele igazán az utca vegyes, stílus nélküli stílusába. Nem is marad ott sokáig, az egyik nap, munkába menet még látni fogom, a következő reggel már áll mellette a markoló.

Nem tetszik, de ez a világ rendje. Az viszont már aggaszthatna valakit, hogy az örvendetes lakásdömping során kiépült negyedek hogy fognak majd kinézni harminc év múlva, amikor a sűrűn egymás mellé húzott szögletes és színtelen házak elveszítik az újdonság varázsát. Állaguk romlik,



de megmarad a szembe szomszéd, aki velünk együtt őszült meg, karnyújtásnyira az ablakunktól. Ott nyüzsög majd a forgalmas utca népe is, akiknek a szeme előtt soha nem ehettünk meg egy hagymás rántottát a méregdrága erkélyen.



Nem érzem a koncepciót, mert nincs. Nem negyedek épülnek, hanem házak és csak házak. Ahol lehet, és amíg lehet. Győr a házak városa és egyszer majd a leélt házak városa lesz.



Pedig a levitézlett panellakótelepeket is globálisan tervezték. Itt épült egy tömb, ott egy másik, a kisebb utcák széles sugárútba vezetnek, tömbönként játszótér, ABC, amott rendelő, étterem, s teleültették fákkal, amik „majd" csak 2017-ben adnak árnyékot. A városi létnek pedig megvoltak a fórumai, s ha azok hiányoznak, akkor a fiatalok ott grundoznak, ahol tudnak, a beszélgetők oda ülnek le, ahová lehet, s a gyerekek ott keresnek játékot, ahol még találnak egy talpalatnyi földet, amire nem épül társasház.



Nem tudom, hogy fog kinézni ez a néhány új városrész 30 év múlva, de hogy unalmas lesz, az biztos.