Egymásra találnak?

Egy héttel szilveszter után tele van a közösségi média elveszett ebek gazdáinak és megtalálóik posztjaival. Előbbiek az év végi petárdázás miatt világgá szaladt kedvenceiket kutatják, jobb híján az interneten, utóbbiak egy-egy elveszetten kóborló eb ideiglenes befogadójaként keresik annak gazdiját. Úgy tűnik, az internet sokszor összehozza a feleket, szép számmal vannak sikertörténetek is.



Nem ez az egyetlen eset, a kidobott állatok mellett rászoruló embertársaink is megindítják a felhasználókat, egy-egy ügy mellé sokan odaállnak. S bár a legtöbben legfeljebb annyit tesznek meg, hogy kattintanak egyet, azzal a jóleső érzéssel, hátha az ő megosztásuk révén jut el a hír valakihez, aki aztán tényleg segít, időnként azért ez valóban megtörténik.



Elválaszt vagy összeköt? Elidegenít vagy kapcsolatokat épít? Sokan vitatkoznak azon, vajon milyen hatással van ránk a közösségi média. Az élőben kommunikálni már-már alig tudó kamaszokat, akik a való élet helyett a virtuális térben keresik a boldogságot, elválasztja a valódi élményektől. A máshonnan segítséget nem remélőket összehozza azokkal, akik tehetnek valamit értük. Az acsarkodó, fröcsögő megmondóembereket elválasztja az építő vitáktól és a normális, árnyalt világkép lehetőségétől. A világ távoli pontjain élőket – régi iskolatársakat, nagyszülőket és unokáikat, művészeket és közönségüket – összeköti egymással.



Az éremnek most is két oldala van, s csak rajtunk áll, hogy megelégszünk a gyakran pehelysúlyú tartalmak fogyasztásával vagy hagyjuk magunkat megszólítani és megmozdítani.