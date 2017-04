Amikor nálunk a trafik is „nemzeti" lett, na akkor fosztatott meg végleg ez az eredetileg pozitív jelentéstartalmú, sőt, patetikus szó minden emelkedettségétől, s lett önmaga karikatúrájává. Lásd még erre a „polgár"-t, s számos más értékhordozó fogalmat is a NER hét éve tomboló forgatagában. Most a „civil" van soron. Helyesebben a „civil" a soros. (Higgye el, kedves olvasó, én is csak kínomban vigyorgok ezen az áthalláson.)



A civil eredetileg önként, a közjó előmozdítása iránti felismerésből és elszánásból teszi, amit tesz. Hite szerint a többség javára. Viselkedése tehát üdvös, jelenléte a társadalom számára kívánatos. Valami olyasmi hát, mint hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan.



Ám most nálunk éppen a civilség megbélyegzése zajlik. (Már hallom is, hogy csak a Soros-bérenceké, meg külföldi ügynököké, meg ilyenek...) Hát nem. Igenis mindenkié, aki a pártlogika, sőt, parancs helyett személyes meggyőződése szerint tesz a közjóért. A hatalom sosem szerette a helyette (nélküle) gondolkodókat és cselekvőket. Minél diktatórikusabb, annál kevésbé. A civil mindenkor tüske a hatalom körme alatt. Ezért gusztustalan és kártékony mindaz, ami most a sorostalanítás örve alatt zajlik mifelénk.



A ma még nem támadott civilek meg jobb, ha tudják, 1945–47-ben a Kisgazdapárt szalámizásakor is mindig csak a párt jobboldalát követelték kizárni a közéletből Rákosiék. Jobbról szeletelve végül nem maradt a demokratikus Kisgazdapártból semmi.



Magam is civil lennék. Alapítója vagyok társaimmal egy országos egyesületnek (Magyar Polgári Együttműködés), s egy helyinek, s több másnak vagyok a tagja. Munkámért nem vártam soha köszönetet, nem is kaptam. Tettem, ahogy a köz érdekében helyesnek gondoltam. Illetve egyszer megköszönték. Még ’98-ban a Gellért Szállóban maga a most regnáló miniszterelnök.