A döntés szabadságának kérdése régen volt annyira aktuális, mint most, amikor kisebb és nagyobb hatalmak igyekeznek szorgosan kordába szorítani, vélt vagy valós indokokra hivatkozva. Sokan pedig önmagukat zárják kalitkába, legalábbis az egyre jobban beszippantó virtuális világban. Na persze ezt szalonképesen nem így hívják, hanem filterbuboréknak, amelynek ijesztő terjedése már akár országok sorsát is képes befolyásolni.



A filterbuborék nem más, mint az a kis virtuális világ, amelyet – önkéntelenül – magunk köré teremtünk a közösségi médiában. Ahol algoritmusok sora figyeli, mit olvasunk, lájkolunk vagy posztolunk, s azonnal tolja elénk a hasonló tartalmakat. Elolvasunk két cikket az alternatív gyógymódokról? Másnap reggel lelkes írással szembesülünk, amely „bizonyítja", hogy a kurkumától a levágott lábunk is kinő. Rákattintunk egy bevándorlásellenes blogra? Hogy, hogy nem, hirtelen a migránsok (állítólagos) rémtetteivel áraszt el a legnagyobb közösségi oldal. Gagyi tévéjósoktól várjuk életünk jobbra fordítását? Ne legyen kétségünk afelől, hogy nemsokára befut az első kihagyhatatlan ajánlat egy gerinckiegyenesítő távműtétről.



A buborékban azt kapjuk, amit szeretnénk, s nem engedi be, ami nem illik bele a rólunk precízen felvázolt képbe. Nincs ellenvélemény, nincs kontroll, s nincs az az eget verő baromság, veszélyes eszme, amelyet ne támogatna lelkesen a körénk épített szűrőrendszer. Bármit is gondolunk, a buborékban igazunk van, amit nap mint nap megerősít barátunk, a közösségi média. A legtöbb ember pedig kényelmesen elfogadja az elé tett információt. A buborékban esély sincs arra, hogy szélesedjen a látókör, hogy megismerjünk más nézőpontokat is – mindarra, ami a gondolkodó ember sajátja. Pedig szabad csak az lehet, aki gondolkodik. Aki nem lefolyócső, hanem forrása a gondolatoknak – a buborékon kívül.

.