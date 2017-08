Amy Cuddy amerikai szociálpszichológus szerint, ha hatást akarunk gyakorolni, ahhoz a bizalom a legfőbb eszköz. Ezzel a reménykedéssel várják a tanítók is azt a sok tízezer kicsit, akik néhány nap múlva beülnek az osztályterembe, hogy megkezdjék iskolai életüket. Remélhetőleg ők is bizalommal mennek az új helyzet felé, nem úgy, mint én mennék, én, a felnőtt, akiben már a félelmek és a kétségek az évek tapasztalataival együtt nőnek. De ha a hatás pozitív, a dolgoknak örömmel részese vagyok ma is.



Mint amikor levél várt az íróasztalon a nyári szabadság után. Tapintásra képeslapnak, meghívónak tűnt, a feladó olvashatatlan volt, kíváncsian téptem fel a borítékot. Aztán megállt bennem az ütő, ahogy két húszezres landolt a klaviatúrán. Atyaég! Mi ez? Döbbentem olvastam a mellékelt pár sort: „Kérem, jutassa el ezt a pénzt annak az asszonynak, akinek balesetben meghalt a férje és négy gyerekkel maradt egyedül..." Nézem újra a feladót: olvashatatlan. A címzés és a levél csaknem gyöngybetű, de a boríték bal felső sarka csupa krikszkraksz, nyilván szándékosan. A bélyegző esztergomi. Senkit sem ismerek abban a városban...



Azóta is a bizalom fokozatait fogalmazom újra magamban. Miközben elönt valamiféle büszkeség, hogy ekkora összeget bíztak rám ismeretlenül, másik oldalról gyomorszájon vág a felelősség. Érdekes kombináció ez. Felelősség nélkül nincs szolidaritás, biztonság, eredmény, bizalom nélkül pedig nem létezik szeretet, együttműködés. Mi maradna, ami emberi?



Még aznap átutaltam a pénzt a baleset után Budapestre költözött családnak. Nagyon örültek a nem várt segítségnek, iskolakezdés előtt volt is mire költeni. Köszönték szépen a küldeményt, aminek én is örömmel voltam a postása. De hiszem, hogy a küldő jóhiszeműsége nem nekem szólt személy szerint, hanem a csapatnak, aminek része vagyok. S amit nagyrészt nem más erő tart össze, mint a bizalom.