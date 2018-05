Pár hete tart már az M1-es autópálya felújítása, ami hatalmas dugókkal, ezáltal az autósok bosszankodásával jár. Bennem két felvetés van az egésszel kapcsolatban. Az egyik az, hogyan történhetett meg, hogy sok helyen olyan az aszfalt, mintha ementáli lenne.



Köztudott, hogy ez az útvonal az egyik legterheltebb hazánkban. Míg 1995-ben átlagosan 20 ezer jármű haladt át naponta, mára ez egyes térségekben a 80 ezret is eléri, sőt, a fővároshoz közel több helyen is 100 százalék feletti kapacitással üzemel. Nem véletlen, hogy egyre sürgetőbben van a napirenden a kétszer háromsávosra alakítás, ami a jelenlegi elképzelések szerint 2023 előtt nem valósul meg.



Éppen ezért nehezen érthető, hogy az illetékesek miként hagyták ennyire tönkremenni a burkolatot. A folyamatos javítás és felújítás helyett most tűzoltómunkába kezdtek, annyira tarthatatlan a helyzet. Viszont olyan hosszú szakaszon kell már dolgozni, hogy az egész folyamat kitart a nyár végéig, ami nem túl jó hír a nyaralni indulóknak.



Ezen a bosszúságon talán az enyhíthetne valamit – s itt jön be a második felvetésem –, ha esetleg valami kárpótlást kapnának az autósok. Elvégre az útdíj összege nem csökken a felújítási munkálatok ideje alatt, viszont azt a szolgáltatást, amiért fizetnek az autósok, teljes egészében nem tudják igénybe venni. Mert vagy araszolnak a dugóban, vagy letérnek az ingyenes 1-es útra, ahol ugyancsak megnövekedett forgalomra kell számítani.

Mindezek után azért kíváncsi leszek arra, milyen állapotok uralkodnak majd az autópályán, ha a harmadik sáv kialakításán dolgoznak.