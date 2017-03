Harangozó Teri klasszikusa óta tudjuk, hogy mindenkinek van egy álma, egy bolondos ideája, s egy tévedése (is). S bár vajmi keveset tudunk az álmok természetéről, az emberek többségét magára eszmélése óta foglalkoztatja. Tele is van a nyelvünk álmainkat az életünkbe keverő szavakkal. Tudunk álomfejtőről, álomtündérről, álomlovagról, álomporról, lehet az ember álomszuszék és végül aludhat örök álmot. És a minap a momentumosok olimpiás aláírásgyűjtésének és Magyarország miniszterelnökének köszönhetően új szóval bővült az álomszótár. Elhangzott ugyanis a budapesti pályázat visszavonása nyomán, hogy „vérzik az ember szíve, mert sokan vagyunk Magyarországon, akik azt gondolják, az olimpia megrendezése régi álom. De álomgyilkosság történt."



Így, álomgyilkosság. Magamtól sosem gondoltam volna rá, hogy az álmok csak úgy legyilkolhatók. Pedig de, most, hogy így mondják. Például azoké is, akik ugyan ott szerettek volna lenni a budapesti olimpián egy ígéretes úszódöntőn, szurkolva mondjuk Hosszú Katinkának, családilag, két gyerekkel, vidékről, mert az olimpia mégiscsak közösségi élmény, de riói árakon számolva az uszkve háromszázezer forint egyszeri belépésre ugyancsak álomkategória. És vannak persze akik nem az olimpiáról álmodnak. Hanem például csupán az akadálymentességről, mert kerekesszékkel, vakon vagy egyszerűen öregen be akarnak jutni iskolába, bankba, gyógyszertárba. Álmodozik, gondolom, hetvenezer nyugdíjas is arról, hogy egy szép napon ötvenezer forintnál többel csenget be hozzá a postás, tizenötezer hajléktalan fedélről, vagy legalább az érkező tavaszról álmodik, s mondjuk talán vajas kenyérről az az ötvenezer magyar gyermek, aki még a KSH szerint is rendszeresen éhezik.

Olimpia itt, vajas kenyér ott. S közben gyilkolgatjuk szorgalmasan egymás álmait. Talán meg kellene próbálni végre tényleg közösen álmodni valamit.