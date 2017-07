Véget ért a jubileumi VOLT Fesztivál, s mint az utóbbi években mindig, úgy idén is csúcsot döntött. A telt házas napokon negyvenötezren is szórakoztak, s ez akárhogy is nézzük, rengeteg ember.



Ráadásul végig zenéről, buliról szólt a hét, fogyott a sör és a fröccs is, ehhez képest mégsem hallottunk igazán kirívó rendbontásról. Sőt! A soproniak is másként tekintenek ma már a VOLT-ra, mint a kezdetekkor. Nem a kellemetlenségekről beszélnek elsősorban, hanem arról, hogy ez a fesztivál lehetőség a város számára.



Persze még mindig vannak olyan vállalkozások, amelyek csak az üzletet látják ebben a hétben és szemtelenül magasra emelik az áraikat. Szerencsére csökken a számuk, a pozitív élmények viszont szaporodnak. Az utcán is egyre több segítőkészséget tapasztalni, útbaigazítják a fiatalokat, ötleteket adnak, hová menjenek, mit nézzenek meg a városban. A közösségi oldalon pedig egy apuka arról számolt be, hogy amikor a fesztiválon, a viharban majd megfagyott a kislánya, ketten is segítettek rajta.



Először egy fiatal srác dzsekijét kapták meg, később pedig egy másik pulcsiját. Hazaindulás előtt hiába akarták visszaadni a meleg ruhát, a fiú azt mondta, a kislánynak nagyobb szüksége van rá. „Borzasztóan jó érzés volt! Remélem, egyszer én is viszonozni tudom ezt, vagy továbbadni a pulóvert" – írta az apuka. Egy másik történet arról szólt, hogy egy lány a mosdóban hagyta a táskáját, benne a telefonjával, irataival, pénzével.



Remények nélkül, de elment a talált tárgyak osztályára, ahol a táskája érintetlenül várta. Még ugyanazon a napon kapott egy üzenetet egy sráctól, hogy biztosan visszakapta-e a táskáját és megvan-e mindene. A kérdésre, hogy hogyan tudná a lány ezt meghálálni, már nem válaszolt...



Ugye nem kell mondani, milyen sokat jelentenek a pozitív történetek? Miattuk szeretjük és érezzük magunkénak ezt a fesztivált. Legyen belőlük jövőre is minél több! A szükségben egy „pulóver" már biztosan lesz.

