Ritkán fordul elő, hogy esténként csendes filmnézésbe bonyolódunk a feleségemmel, ám ez néhány napja megtörtént. Az viszont sűrűbben szokott előfordulni, hogy ilyen alkalmakkor nassolunk a tévé előtt. Így volt ez akkor is.

A nejem előhozott egy frissen beszerzett üveg Nutellát és egy kiskanalat. Elkezdte enni a mogyorókrémet és a második kanál után felsóhajtott: „Ez már nem a mi Nutellánk..."



Megkérdeztem tőle, hogy mit ért ez alatt. Azt válaszolta: az íze tiszta mogyoró, semmi jól megszokott édes csokoládéíz nincs benne. A kíváncsiság a kezembe adta a kanalat. Megkóstoltam az inkriminált nyalánkságot és valóban. Valódi friss mogyoróíze volt. Olyan, mint amit leszedek a bokorról és szétrágok.



Nicsak, mondom magamban, végre elért bennünket is az uniós minőség. Végre nem az olcsón előállított, cukrozott csokoládéval teletöltött, keleti piacra szánt terméket kell fogyasztanunk. Végre itt a minőség.

De álljunk csak meg egy percre. Azt mondta az asszony, hogy ez neki nem ízlik… Akkor most mi van? A jó lett a rosszabb? A nyugati minőségből pedig egy huszadrangú, íztelen mogyorókrém lett, amit reggel kenyérre lehet kenni, oszt’ jó napot? Ilyenek lennénk valójában, hogy nekünk már a jó sem elég jó?



Mellesleg megjegyzem, nekem sem ízlett. Az új doboz Nutella a mai napig ott áll az asztalon, a tetejét azóta sem csavarta le senki, és egy kiskanál sem árválkodik a közelében. Előbb-utóbb a szavatossága is lejár majd…