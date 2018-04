A fővároson túl

Mellbevágó volt, amikor a választási eredmények elemzésekor egyesek indulatosan azzal érveltek: a jobboldal azért győzhetett, mert a vidék rá szavazott, a tanulatlan vidék, márpedig Budapesten kívül csak az ördögszekeret görgeti a metsző szél a pusztaságban.



A népi-urbánus vita (emlékezzünk az MDF–SZDSZ szembenállásra), meg Ady kompországa nem új keletű az ország mindennapjaiban, de hogy milyen károkat okozott már a város és a vidék, Budapest és az ország többi részének szembeállítása, azt ne is ecseteljük. Sosem lesz béke az olajfák alatt. (Persze tudjuk, hogy egy vallon és flamand egy asztalhoz sem ül le, valahogy mégis működik Belgium gazdasága.)



Lehet, hogy egy szingli harmincasnak inkább való a pörgősebb főváros, míg családdal élhetőbb a fővároson kívül, ahol nem másfél óráig tart munka után hazajutni a dugókban. Ismerek Budapestre vidékről került, ott kallódó fiatalokat és olyat is, aki falun akarta újrakezdeni az életét, tanyát vett, állatokat, és ez roppantotta meg a családi boldogságot. Londonból nézve Budapest kicsi, Budapestről nézve Győr vagy Sopron, onnét nézve pedig Kapuvár vagy Mezőörs. Úgyis az ember lelkében dől el, hogy hova való: nagyvárosba, kisvárosba, faluba, csak aztán törekedjen is arra, hogy megtalálja a helyét.



A pesti belvárosban él pár ezer ember, akik azt hiszik, az igazság egyedüli birtokosai. Olykor ugye nehéz emberként tekinteni embertársunkra, azért reméljük, hogy senkinek sem jut eszébe újabb hónapokra, évekre kiélesíteni ezt az ellentétet. Lehet vitatkozni azon, hol ismerik jobban az életet, a két és fél milliós nagyvárosban, vagy annak határain túl. Mindig van kisebb, rosszabb nálunk, de ne felejtsük el, mindig van jobb és nagyobb is. Csak azt a belső bizonytalanságot palástoló, védekezésként magunkra terített gőgöt, azt kellene elfelejteni.