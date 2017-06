Vihar a Dunántúlon - Az átlagosnál melegebb és szárazabb nyár jöhet

Leszakadt az ég? Villámokat fotózott? Várjuk képeit, tudósításait ide: tudosito@kisalfold.hu

Szerdán hazánk nagy részén stabilizálódik a légkör, de az északkeleti megyékben és a keleti határnál néhol azért előfordulhat felhőszakadással (lokálisan 20-30 mm csapadék), viharos széllökéssel (>70 km/h) és jégesővel kísért zivatar.A hűvös, havas április ellenére a magunk mögött hagyott tavasz melegebb és az előzetes adatok szerint szárazabb volt a szokásosnál - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat által az MTI-nek készített elemzésből. Előrejelzések szerint a tavaszhoz hasonlóan az átlagosnál melegebb és szárazabb nyárra lehet számítani.Összességében a tavasz középhőmérséklete országos átlagban 11,9 Celsius-fok volt, amely 1,1 fokkal haladta meg az 1980-2010-es normálértéket. Ezen belül a március meglehetősen meleg volt, 8,9 Celsius-fokos havi átlaghőmérséklettel, ami 1,3 fokkal haladta meg a sokéves átlagot és ezzel a 2. legmelegebb március lett.Még április elején is sorra dőltek meg a melegrekordok. Április 2-án Békéssámsonban 26,3 fokot regisztráltak, másnap Edelényben a csúcshőmérséklet elérte a 27 fokot, ezzel új országos napi rekord született. Április közepén egy légörvény hatására a hőmérséklet jelentősen visszaesett, a hegyekben havazott. Április 21-én Kékestetőn mínusz 7,1 fokig hűlt le a levegő, ezzel pedig megdőlt a napi minimumhőmérséklet országos rekordja. Az április összességében valamivel hűvösebb volt a szokásosnál, a május pedig csak kissé volt enyhébb, (mintegy 0,35 fokkal) országos átlagban.A tavasz legmagasabb hőmérséklete 33,5 fok volt, amelyet az évszak utolsó napján, május 31-én mértek a szikáncsi állomáson. A legalacsonyabb hőmérsékletet, mínusz 7,6 fokot március 27-én mérték a Nógrád megyei Zabaron.A Hoffmann Lilla és Bíróné Kircsi Andrea által készített elemzés szerint csapadék tekintetében a tavaszi hónapok jelentősen különböztek egymástól. A március igen száraz volt, az 1981-2010-es átlag mintegy 64 százaléka hullott le. Az idei április átlagosnak bizonyult. Míg a május - az előzetes adatok alapján - a vártnál szárazabban telt, mintegy 51 milliméter csapadék hullott a hónapban, ami a sokéves átlag 82 százaléka.A tavasz folyamán a legnagyobb napi csapadékmennyiséget, 87,7 millimétert Mátraszentimrén mérték április 19-én. Áprilisban ugyanitt a hótakaró vastagsága elérte a 70 centimétert. Az idei tavasz összességében a 12. legmelegebb és a 32. legszárazabb tavasz az 1901-től rögzített mérések sorában.Kitértek arra is, hogy a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központjának (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) előrejelzése alapján azt látják, hogy a tavaszhoz hasonlóan az átlagosnál melegebb és szárazabb nyárra számíthatunk.HEVES ZIVATAROK, FELHŐSZAKADÁSEste még összességében több helyen alakulhatnak ki zivatarok, heves zivatarok, nagyobb számban a Dunától keletre. Heves zivatart legnagyobb eséllyel felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30 mm-t meghaladó csapadék), kisebb eséllyel átmeneti szélrohamok (> 70 km/h), jégeső (> 1-3 cm feletti átmérő) kísérhet.Késő este északnyugat felől egy hidegfronthoz kötődve alakulhatnak ki ismét szórványosan gyors mozgású, viharos lökésekkel kísért zivatarok.Szerdán napközben az északkeleti határ közelében van esély egy-egy zivatar kialakulására.VIHAROS SZÉLA front környezetében az éjszakai órákban a Dunántúlon -zivatartól függetlenül- 60-70 km/h feletti széllökésekre is számítani kell.

Korábban:

, de Ajka és Városlőd között ismét járnak a vonatok, miután befejezték a felsővezeték javítását - közölte kedd este a Mávinform az MTI-vel. Korábban a Székesfehérvár-Szombathely vonal Ajka és Városlőd közötti szakaszán zárlatot okoztak a felsővezetékben a viharos időjárás miatt lehulló faágak, és szünetelt a vonatközlekedés. Egy Veszprémből Celldömölkre tartó vonat mozdonyának pedig letört az áramszedője. A Mávinform közleménye szerint a Kaposvár-Siófok vonal somogymeggyesi megállóhelyénél, mintegy 20 méteres szakaszon több helyen is kimosta a heves eső az ágyazatot, ezért átmenetileg szünetel a forgalom Tab és Karád között. A vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat az érintett szakaszon. A pálya helyreállítása várhatóan szerda délig tart majd. A vasúttársaság késő esti tájékoztatása szerint a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon 20-90 perccel nőtt a vonatok menetideje, mert Fegyvernek-Örményes állomás közelében - a viharos szél miatt - egy fa dőlt a vasúti sínekre. Az egyik sínpárról eltávolították a fát, ezért azon a vágányon elindulhatott a vonatforgalom. Fokozatosan csökkennek a késések, a menetrend szerinti közlekedés azonban csak éjszaka állhat helyre a debreceni fővonalon. A másik vágány feletti felsővezeték javítását várhatóan éjfél körül fejezik be. Korábban azt közölte a vasúttársaság, hogy gondok voltak Miskolc térségében is, de ezeket sikerült megoldani. Ugyanakkor a Miskolc-Tornanádaska vonalon késő estig 30-40 perces késésekre kell számítani.

- közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-vel. Dojcsák Dávid tájékoztatása szerint a Miskolchoz közeli Kistokajban egy családi házba csapott a villám, emiatt kisebb tűz ütött ki, de senki sem sérült meg. Csenyétén egy lakóház tűzfalát rongálta meg a nagy szél, itt sem sérült meg senki. Gagyvendégiben egy kidőlt fa rongált meg egy telefonvezetéket, Gagyapátiban a viharos szél miatt az útra került faágak okoztak fennakadást a közlekedésben.- közölte a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel. Tankóné Antal Erika elmondta: tizenöt-húsz bejelentés is érkezett a katasztrófavédelem megyei ügyeletére, főként fák kidőlése miatt. A lejtős belvárosi Csiky Sándor utcában a csapadékvíz-elvezető rendszer nem volt képes elvezetni a lezúduló víztömeget, az esővíz buzgárszerűen tört fel az aknafedeleknél.