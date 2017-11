Remélhetőleg már mindenki téli gumival jár: Ónos eső és havazás miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Az MTI-hez kedd este eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: az éjszaka folyamán az északi megyékben átmeneti jelleggel gyenge ónos eső, a nyugati határ közelében néhol ónos szitálás lehet.



Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és Pest megyére, továbbá Komárom-Esztergom és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést.



Kitértek arra is, hogy szerdán az Északi-középhegység északi és nyugati részein, illetve a Dunántúl északkeleti régióiban - legfőképp Nógrád és Heves megyében, Pest megye északi részén (kiemelten a Dunakanyar területén) valamint Komárom megyében - a kezdeti havas esőt havazás váltja fel, ezeken a területeken nagyjából 5 centiméter hó hullhat. A havazás miatt Budapestre és Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést.



Hozzátették továbbá, hogy napközben a csapadékzóna leginkább a dunántúli körzeteket érinti, majd estig a Tisza vonaláig halad jellemzően eső formájában. Az intenzív csapadékhullás folytán a Dunántúl délnyugati részén 15 milliméternyi csapadék várható.



Korábban a meteorológiai szolgálat Facebook-oldalán azt írta: a szerdán kezdődő havazással a hegyekben már komolyabb hótakaró is kialakulhat. Csütörtök késő estig az Északi-középhegységben akár 15-20 centiméter hó is eshet.



Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 Celsius-fok között valószínű, az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben kissé hidegebb is lehet. Napközben többnyire 1-7 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön országszerte várható csapadék: többnyire eső - többfelé kiadós mennyiség -, de északon havas eső, havazás is valószínű, majd a déli óráktól délnyugat, nyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet, egyre nagyobb területen megszűnik a csapadék. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1-6 fok között várható, de a Dél-Alföldön akár 7, 8 fok is lehet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett videóban azt mondták: a következő napokban egy mediterrán ciklon határozza meg a Kárpát-medence időjárását. Ez a ciklon csütörtökön átvonul az országon, pénteken már távolodik. A hétvégén azonban ismét várható havazás, ugyanis délkelet felől egy újabb mediterrán ciklon húzódik az ország felé. A hétvégén a havazás mellett erős, akár viharos szél is várható. Így hófúvásra is készülni kell.