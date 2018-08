Országszerte a tartós hőség, néhány megyében zivatarok miatt figyelmeztetnek

Csaknem az egész országban továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben, de néhány dunántúli megyére a zivatarok miatt is adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez pénteken eljuttatott veszélyjelzésük szerint a tartós hőség miatt a fővárosban, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Veszprém megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Azt írták: a napi középhőmérséklet a legtöbb helyen még 25, az Észak-Alföldön 27 fok felett lesz, de az Alpokalján már enyhül, majd megszűnik a hőség.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű. Késő estére 23-28 fokra hűl le a levegő.



Emellett Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére a heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön a délutáni, esti órákban kialakulhat néhány nem heves zivatar.



Emellett délutántól egy hidegfront hatására északnyugat felől már szervezettebb, heves zivatarok is elérhetik az országot, illetve alakulhatnak ki a Dunántúlon (főleg annak nyugati és középső részein). A zivatarok éjfélig megközelítőleg a Duna vonaláig érhetnek el.



A keleten előforduló zivatarokat lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék és átmeneti erős vagy viharos széllökések kísérhetik, a dunántúli zivatarokhoz viszont nagyobb szemű jég, néhol 80-90 kilométer/órát meghaladó lökések és felhőszakadás (akár 50 milliméternél is több csapadékkal) is társulhat.