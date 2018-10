Időjárási rekord dőlt meg kedden Budapesten

Megdőlt Budapesten a napi szélrekord kedden; 120 kilométer/órás szélerősséget mértek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán honlapján.



A korábbi budapesti október 23-ai szélerősség-rekord 73 kilométer/óra volt, amit 2017-ben szintén a János-hegyi műszer regisztrált. Most ugyancsak a János-hegyen mérték a legerősebb 120 kilométer/órás széllökést.



Emellett a hegyi meteorológiai állomásokon is orkánerejű (nagyobb mint 115 kilométer/órás) széllökések voltak.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a viharos szél miatt. Nagyobb területen elsősorban az Észak-Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és a Dél-Alföldön lehetnek 70-90 kilométer/óra körüli lökések. A Mátrában, Börzsönyben és a Bakonyban időnként még a 90-100 kilométer/órát is meghaladhatja a szélsebesség. A nap második felétől lassanként veszít erejéből a szél, és csütörtökön kritériumokat érintő veszélyes időjárási jelenség már sehol sem várható.