Esernyőt elő! Július utolsó hetében lehűl a levegő és viharok várhatók

A hét közepére mindenhol 30 fok alatt, néhol 20 fok körül alakulnak a maximumok. A hétvégén ismét több lesz a napsütés és melegszik az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de emellett először főként nyugaton és északon, majd délután egyre többfelé várható zápor, zivatar viharos széllel, felhőszakadással, helyenként jégesővel.



A leghidegebb órákban 16-23 fok lehet. Napközben általában 30-35 fokig melegszik a levegő, de északnyugaton néhány fokkal hűvösebb lehet. A tartós hőség miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére másodfokú, Budapestre és Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki hétfőre. Ezzel együtt a heves zivatarok veszélye miatt hétfőre az egész országra kiadták a figyelmeztetést. A fővárosra, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokút figyelmeztetést jeleztek. Emellett az ország nagy részén a felhőszakadás veszélye miatt is figyelmeztetnek. Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna és Zala megyében másodfokú a figyelmeztetés. Kedden napos időszakok főként a Dunántúlon lehetnek.



Eleinte több helyen, majd főként a Dunától keletre várható zápor, zivatar, de estére keleten is a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Emellett megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb hőmérséklet többnyire 22-27 fok között alakul. Szerdán is erős lesz a szél, de az ország nagy részén több órára is kisüthet a nap. Elsősorban északkeleten és délnyugaton lehet újabb csapadék; eső, zápor. A minimumhőmérséklet 13-18, a maximumhőmérséklet 22-28 fok között valószínű. Csütörtökön és pénteken napos és erősebben felhős időszakok egyaránt lesznek, többször lesz erős a szél. Csütörtökön szórványosan lehetnek záporok, keleten egy-egy zivatar.



Pénteken elszórtan alakulhat ki záporeső. Csütörtökön a leghidegebb órákban 12-17, pénteken 13-18 fok lehet. A nappali maximumok csütörtökön 22-27, pénteken 23-28 fok között alakulnak. Szombaton napos idő várható, legfeljebb néhol lehet futó zápor, és időnként erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 23-28 fok között valószínű. Vasárnap napos idő várható, csapadék nem lesz. A minimumhőmérséklet 11-16 fok között valószínű, a nappali maximumok 25-30 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.