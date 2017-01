Animáción mutatjuk, hogyan tör be a szibériai hideg Magyarországra!

, hajnalonként dermesztő hideg lesz, a hófödte tájakon -24 fokig is süllyedhet a hőmérséklet.Viharos széllel áramlik be térségünkbe a hideg levegő, szombat hajnalra a szélcsendes, hófödte, derült tájakon nem kizárt, hogy -23, -24 fokig is süllyed a hőmérséklet.Péntek hajnalban sem lesz melegünk, -15, -20 fokot ekkor is mérhetünk már északon, északkeleten, az extrém hideg miatt narancssárga riasztás van érvényben. Napközben a sok napsütés mellett egy-egy hózápor alakulhat még ki, -4, -10 fok várható, de a viharos szélben -25, -30 foknak is érezhetjük.Szombat hajnalban nyugaton -12, -15 fok körül alakulnak a minimumok, míg északon, északkeleten -20, -24 fokos extrém hidegre kell készülni -