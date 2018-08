Vonzóbbá teszik a győri Szent-Györgyi iskolát

A Szent-Györgyi iskola számos egészségügyi és szociális képzésnek ad helyet. Az intézmény folytatja a gyakorló ápolók, mentőápolók, szociális gondozók kisgyermeknevelők képzését. Az épületen időszerű egy komplex energetikai korszerűsítés. A beruházás keretében hőszigetelést kapnak a külső homlokzati falak és a lapos tető.



Napelemes rendszert alakítanak ki, valamint kicserélik a nyílászárókat és a lámpatesteket is. Már dolgoznak az épületen, kívül az épület szigetelését végzik, bent pedig a csőszerelési, fűtésszerelési munkákat kezdték meg. Hamarosan indulnak a tetőszigetelés: várhatóan 2019. tavaszára fejeződnek be a munkálatok. Kara Ákos, Marcalváros országgyűlési képviselője elmondta: tartotta ígéretét, s az iskola felújítása már zajlik.



Fontos feladatnak tekinti az ápolónők béremelésnek 2019 utáni folytatását is. Megemlítette azt is, hogy az országos tanévnyitót Győrben a Pattantyús-iskolában tartják szombaton Palkovics László miniszter részvételével. Pákozdi Magdolna a Szent-Györgyi iskola igazgatója szerint a fejlesztés után energiát már nem csak termelni, hanem megtartani is tudnak, s a külső megújulással vonzóbbá tehetik intézményüket.