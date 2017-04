Versenyfutás az idővel - 24 óra a mosonmagyaróvári mentőkkel

Ott kell lenni testben, és lélekben

Aznap három autó várt bevetésre: a mi szolgálatunké volt az esetkocsi, a legjobb felszereltséggel a négy közül. Személyzete egy gépkocsivezető, egy mentő-szakápoló és egy mentőtiszt. A második volt a 8-as váltású 24 órás mentőgépkocsi. Ez az autó ránézésre majdnem ugyanolyan, mint az esetkocsi, a felszereltségben van eltérés. A harmadik volt a nappalos, 12 órás mentő. Ennek a felszereltsége is elegendő bármilyen életmentő beavatkozáshoz, személyzete megegyezik a kiemelt-mentőével.

A csapatunk

Így lettünk apuval bajtársak

2016 júniusa óta újra 24 órás szolgálatban is dolgozhatnak a mentők. Nincs ebben semmi "ördögtől való", régen sem volt ez másként. Aztán egy jogszabály-módosítás napi munkaidőt 12 órában határozta meg, így sokáig erre nem volt lehetőség. Közel egy éve azonban van. Engem pedig -és sokan lehetünk még így ezzel-, borzasztóan érdekel a "mentőzés" misztikuma. Az meg pláne, hogyan telik el egy ennyire hosszú szolgálat.Olyan lehet, mint a filmekben? Hogy szól a riasztás, őrült rohanás jön a mentőautóig, majd versenyfutás az idővel, szirénázva, hogy minél gyorsabban segíteni tudjanak ott, ahol éppen a legnagyobb szükség van rájuk. Mit csinálnak napközben? Mikor van idejük enni, inni, aludni? Honnan van lelki erejük olyan helyzetben segíteni, ahonnan mindenki más menekülne? És amikor megtörténik, hogy nem tudnak segíteni, hogyan lépnek túl rajta?Hasonló kérdésekre kerestem a választ, amikor elvállaltam a 24 órás szolgálatot a mosonmagyaróvári esetkocsin. És a legtöbbre meg is kaptam.24 órás szolgálat ellátása csak úgy lehetséges, hogy a dolgozó a műszak minden pillanatában alkalmas testi és lelki állapotban, a megfelelő és szükséges teljesítményt nyújtva tudja teljesíteni a fel­adatát. Szóval eggyel több kávét ittam, mert 6:20-ra frissen és üdén kellett megérkeznem a váltásra.Az esetkocsi még kint volt, 6:10-kor riasztották őket. Amíg visszaértek az állomásra átöltöztem, egyenpólót és pulcsit kaptam, és megettem a reggelimet. Szóltak, hogy akkor egyek, amint van rá időm. Később megértettem miért.A szolgálat több szempontból is különleges volt. A helyzet ugyanis az, hogy édesapám 34 éve dolgozik a mentőknél. Korábban szakápolóként, most gépkocsivezető. A sors pedig úgy hozta, hogy arra a napra kollégák lehettünk, ő volt ugyanis a gépkocsivezetőnk az esetkocsin. Nappalos mentőtisztünk Zolnai Szabolcs volt, mentőápolónk pedig Ács Ádám.

Felkavaró élmény

Egyik pillanatról a másikra

Néhány perccel a riasztás előtt

Miután az esetkocsi visszaért a helyszínről, váltottuk egymást. Átvettük az autót, Ádám feltöltötte a kocsiban azokat a dolgokat, amiket az előző műszak felhasznált. Én meg csak kapkodtam a fejem mint a kisgyerekek, amikor először látnak belülről mentőautót. Baromi modern, jól felszerelt, olyan mint egy mini kórház. De nem sok időm volt bambulni, 8 óra után érkezett az első riasztás.Egy közeli községbe riasztottak bennünket, a beteg mellkasi fájdalmakra panaszkodott. Szélsebesen bepattantam a "helyemre", hátul ültem az Ádámmal, aki egy tabletet bűvölt. A modern technika ugyanis a Mentőszolgálatnál is -részben- leváltotta a papírt: a riasztás után tableten kapják meg a feladatot a pontos címmel, a beteg adataival és panaszaival. Később ugyanezen a tableten kell felvinnie a mentőtisztnek/orvosnak a diagnózist.Azzal azonban nem árulok el újat, hogy riasztás után a mentők sietősre veszik a tempót a helyszín felé. Úgy éreztem magam, mint egy hullámvasúton. Ettől függetlenül semmihez sem fogható élmény bent ülni egy szirénázó mentőben, ami előtt "szétnyílnak" a kocsisorok, mint valami számítógépes játékban. Már persze jobb esetben, mert mindennapos, hogy egy-egy sofőr nem húzódik félre.A helyszínen már vártak bennünket, odavezettek a beteghez. Szabolcs megvizsgálta, készült egy EKG, majd a beteggel együtt a Karolina Kórház belgyógyászatára indultunk. Már nem szirénázva. A kórház felé ugyanis a szirénázás indokoltsága és az utazósebesség attól függ, kit, hova és miért szállít a mentő. Ha "nem ég a ház", átlagos járműnek számít a közúton.A mentőállomásra visszaérve kocsimosás volt a soron következő program. Oké, én csak néztem, bevallom. Már csak kevés hab maradt az autón, amikor érkezett a következő riasztás. Így félig habos autóval indultunk a következő beteghez. Útközben aztán édesapám elárulta, hogy miért szeretett bele ebbe a hivatásba. Mert az "egyik pillanatban nem csinálunk semmit, aztán másodpercek múlva már rohanunk az esethez".

Akkor kell enni, amikor van időd



Vannak dolgok, amire nem lehet felkészülni

El kell engedni

Tátott szájú csoda

Ez egyébként elképesztő koncentrációt követel. A délután folyamán ugyanis kétszer is előfordult, hogy lepihentem, és már éppen elkezdtem álomba szenderülni, amikor rám szóltak, hogy "megyünk". Nekem pedig kellett jó öt perc, mire képbe kerültem. Nekik viszont annyi idejük van képbe kerülni, ameddig leérnek az autóhoz.Egy idős asszonyhoz riasztottak bennünket, akit borzasztóan magas vérnyomás kínzott, amit a felírt gyógyszerei sem csillapítottak. Itt már igazán a csapat tagjának éreztem magam - kaptam gumikesztyűt, cipelhettem az EKG-t meg az orvosi táskát, és guríthattam hordágyat is. Ami mondjuk sokkal nehezebb, mint gondoltam. Mármint üresen is.Mire idős betegünket bevittük a belgyógyászatra, már kopogott a szemem. Beláttam, hogy nem fogok tudni óramű-pontossággal 3 óránként enni, mint ahogy egyébként szoktam. Itt kaptam választ azokra a kérdésekre, hogy "mikor van idejük enni, inni, aludni". Akkor, amikor nincs eset. Ilyenkor többnyire a nappali tartózkodóban vagy az udvaron töltöttem el az időmet.Egyébként a szabad percekben, órákban mindenki azt csinálja, amire éppen szüksége van. Van aki pihen, van aki tévézik, van aki beszélget. Ami viszont nem változik: folyamatosan éberek, és menetre készek.Erre nekem délutánra sikerült "ráhangolódnom", a következő riasztásra már nagyjából sikerült felvennem a tempót. Újra egy közeli községbe mentünk, mellkasi fájdalmakra panaszkodó, fulladó beteghez. A "menet" hasonló volt: rohanás az autóig, szélsebes vonulás szirénázva, a helyszínen pedig a beteg kikérdezése, vizsgálata.Itt tudatosult bennem az az elképesztő összhang, ahogy alkalmi csapatom tagjai együttműködtek, egymás keze alá dolgoztak. Több generáció, egy emberként, egymást segítve. Sokszor egy mukkot sem szóltak egymáshoz, mégis pontosan tudták, mire van szüksége a másiknak. Különleges munkakapcsolat az övék.Miután a beteget bevittük a belgyógyászatra, több órás eset nélküli "nyugalom" következett. Itt próbáltam meg másodszor aludni egy picit. Már éppen elkezdtem álmodni, amikor újra riasztottak.Amikor meghallottam azt a szót, hogy "újraélesztés", azonnal kipattantak a szemeim. Olimpikonokat megszégyenítő sprintet nyomtam le a cipőmért, felkaptam, és zokniban futottam az autóig.Újraélesztés.Persze, elméletben tudtam mi az, meg csináltam már AMBU-babán, de élesben még soha nem láttam. Egészen eddig a napig. Egy középkorú, daganatos beteghez riasztottak bennünket. A 8-as, 24 órás autó kért segítséget, őket küldték először az esethez, hogy a beteg vért hányt.Amikor odaértünk, a mentőtisztünk átvette az újraélesztést. Mellkas-kompresszió, befújás. Nem tudom pontosan, hány perc telt el így. A betegre feltették az EKG-tappancsait, így látták a kijelzőn a szívverését. De a vonalak nem akartak görbülni."Meghalt. Sajnálom" - ezekre a szavakra emlékszem.Utána pedig arra, hogy csendben ülök a mentőben, és nem igazán jönnek szavak a számra. Két szót váltottunk Ádámmal, aki megkérdezte, mennyit láttam. Válaszoltam, hogy mindent. Azt mondta, "ne aggódj, kibírod"."Hogyan lehet ezt megszokni?" - ez volt az első kérdésem Szabolcshoz, amikor visszaértünk az állomásra. Azt mondta, hogy nem lehet. Csak megtanulni elengedni, és menni tovább. Elmondta azt is, hogy az az igazán nehéz helyzet, amikor még beszél a beteggel, és utána veszti el. Hiába tesz meg mindent a legjobb tudása szerint.Valahol itt lettem biztos benne, hogy én ezt nem tudnám csinálni. És hogy a mentők mind, egytől egyig különleges emberek, hétköznapi hősök. Akik olyan helyzetekben kockáztatnak, segítenek és mentenek, ahonnan mindenki más menekülne.Azt, hogy számomra mennyire nehéz az "el kell engedni, és menni tovább", a szolgálatom utáni napokban tapasztaltam meg.A beszélgetésünket végül egy újabb riasztás szakította meg. Egy idősebb asszonyhoz érkeztünk, aki a bejelentés szerint elájult. Ugyan eszméleténél volt, a kérdésekre nem reagált, nehezen működött együtt. Alaposabb kivizsgálásra a belgyógyászatra vittük.Az eset után két, nyugalmas órát töltöttünk el az állomáson. Mondjuk, nem én. Alkalmi kollégáim ugyanis az átmeneti szabadidőt felhasználva "felavattak".A fotón látható AMBU-baba napközben az irodában "ült", egy gurulós székben. Elég élethű, így akárhányszor elsétáltam az iroda mellett, mindig benéztem, mert a perifériámban láttam, hogy ül ott valaki. Aztán jól megijedtem ezen a tátott szájú csodán.

Éber álom

Ákos és én lélegeztetőgépezünk

Ezen mindenki baromi jól szórakozott, így a tudtom nélkül befektették az ágyamba, betakarták, és csendben várták hogy észrevegyem. Hát észrevettem. Amikor valamiért bementem a szobába, sötétben, és felnéztem, ez meg az ágyamban feküdt. Körülbelül szívszélütést kaptam.Nem egyszer, mert egy órával később a fiatalembert újra az ágyamban találtam, én meg még jobban megijedtem, mint először. De azért örülök, hogy ennyivel megúsztam ezt az "avatás" dolgot.Éjszakára Szabolcsot Dr. Horváth Ákos váltotta le az esetkocsin. Két riasztásunk volt este 10-ig, mindkét esetben ittas beteghez. Az elsőről kiderült, hogy két napon belül harmadik alkalommal "látogatta meg" a kórházat, szinte öntudatlan állapotban. Az éjszaka folyamán aztán egy negyedik alkalommal is, akkor a másik mentőt riasztották hozzá.

Két nap kellett, hogy kipihenjem

TANULSÁGOK



- A 112-es központi segélyhívó számon a mentők is hívhatók.

- Ha mentőt hívunk, próbáljunk meg minél több információt elmondani az esetről, és a beteg állapotáról. Így komplexebb képet kapnak a mentésirányítók, és a mentők is.

- Várjuk a mentőt jól látható helyen, és -akár integetéssel- jelezzünk nekik, ha a helyszínre értek.

- Nagy segítség, ha otthonunkon jól látható házszám található. Gyakran okoznak nehézséget a hiányzó utcanevek is.

- Ha kutyánk van, még a mentők érkezése előtt zárjuk el.

- A mentők sok esetben betegszállítói feladatot látnak el. Múlni nem akaró panaszainkkal forduljunk időben orvoshoz!

Én este 11 óra magasságában feküdtem le aludni. Azt mondták, "nem jó ha mélyen aszol, mert nehezebb felkelni". Hát, nem is tudtam mélyen aludni. "Folyamatos készenlét" üzemmódba állt át az agyam, sokszor keltem fel, kavarogtak bennem az érzelmek, és amikor végre elaludtam, még rosszat is álmodtam.Éjszaka végül nem volt egyetlen riasztásunk sem. Ennek ellenére úgy keltem, mint akit kimostak. Fizikailag is, és lelkileg is nagyon elfáradtam.Korábban már említettem, hogy nekem nehéz volt elengedni. Másnap borzasztóan üresnek éreztem magam, és sokszor rámtört random a sírás. Soha nem volt még ennyire "kézzelfogható" számomra a halál, a mentők pedig nap mint nap szembesülhetnek vele.Persze, lehet mondani, hogy ez "csak egy szakma", mint a villanyszerelő vagy a mozdonyvezető. Mindez pedig, amit leírtam, vele jár.Szerintem nem így van. Ez egy hivatás, amit a legtöbben "szerelemből" csinálnak. És amihez komoly "szupererő kell". És a mentők a mi szuperhőseink.