Velünk élnek a cselőpókok Győrben - egy-egy példány akár 3 cm-esre is nőhet - fotók

"Segítséget szeretnénk kérni, pókok özönlötték el az udvarunkat." Hatalmas pók mászott hozzánk, talán trópusi fajta lehet." "Az udvarban a fűben lukakat talált a férjem, amiből pókok jöttek. Félnünk kell tőlük, a gyerekeket kiengedhetjük az udvarra?" "A csarnok épületében több nagy pókra bukkantunk." Abból a tucatnyi levélből idéztünk, amelyeket Kovács Péter kapott Győrből az utóbbi időben."A kifejlett cselőpókok akár 3 cm-re is megnőnek. A méretük pókász szemmel nézve szép látványt nyújt, ám az emberekben érthetően félelmet kelthet" - kezdte a mecséri pókász. A szakember szerint örömteli, hogy több család, munkaadó kérdést tesz fel a cselőpókokról. "Szerencsére egyetlen levélben sem írták, hogy bántani akarják a pókokat. Erre nincs szükség, mivel nem támadnak maguktól emberre. Ha valaki azonban erőteljesen piszkálja őket, akkor darázscsípésszerű szúrással számolhat" - hangsúlyozta Kovács Péter.A szakember hozzátette: nem ajánlja a cselőpókok "költöztetését". "A cselőpók védett faj hazánkban, egyetlen példány értéke 5000 forint. Már csak ezért is költséges és engedélyköteles procedúrát jelent az áttelepítésük. Ráadásul nem garantálható az összes pók begyűjtése" - magyarázta Kovács Péter."Amennyiben kisgyerek miatt szeretnének lépni a szülök, a következőket ajánlom. A cselőpók főként sztyeppterületeken él. Azon belül is a rövid füvű, száraz gyepeket kedveli, ahol csupasz felszínek vannak. Ezért érdemes az érintett területet fűmaggal bevetni, majd engedni, hogy a sűrű pázsit kezdetben 15-20 cm magasra nőjön. A cselőpókok az említett nedves, füves területeket nem viselik jól, így továbbállnak" - mondta a mecséri pókász.A természetvédő megyei szakemberek a gyurgyalagokbrutális, ménfőcsanaki támadása óta semmin sem lepődnek meg, tartanak attól, hogy egyesek a cselőpókok irtásába kezdenek. Mint írtuk, nem ez a megoldás.Nyilván Olvasóinkban felmerül, hogy miként láthatunk ennyi a cselőpókot a városban. Ez összefügg azzal, hogy a város terjeszkedése az elmúlt évtizedben rendkívül felgyorsult. A jelenség a peremrészek zöldterületeit érinti, a folyamat a déli, délkeleti városrészeken a legintenzívebb. A Győrt körülölelő természetes életterek folyamatosan szűkülnek, így például a cselőpókok is hirtelen a városszélén találják magukat. Ha már így alakult, ne felejtsük: nekünk, embereknek a felelősségünk, hogy közös hangot alakítsunk ki az állatokkal.