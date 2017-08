Újjászülethet a történelmi ösvény Pannonhalmán - fotók

Az önkormányzat két éve hívta életre. Az egy hetes nyári rendezvényre tehetséges egyetemistákat, oktatókat, művészeket és városfejlesztési szakértőket hívnak meg, hogy ötleteken dolgozzanak közösen. A cél, hogy a turisták számára vonzó városként jelenjen meg Pannonhalma a jövőben. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy a megvalósított elképzelésekkel a város saját arculattal jelenjen meg az Apátság mellett.A Campus családias hangulatáról sokat mond: a helyi nénik naponta palacsintával, süteménnyel, gyümölccsel lepték meg az egyetemistákat. Idén három csapat a Fő teret az Apátsággal összekötő, világörökségi területen, idilli környezetben fekvő Gesztenyés Horogra készített fejlesztési koncepciókat és ezekhez illeszkedő látványterveket.Aki vadregényes emelkedőn közelítené meg az Apátságot, nem fog csalódni a 10 perces séta során a horogban. Vas Gábor alpolgármesterrel és Kovács Tamással, az önkormányzat pályázatíró referensével együtt tekintettük meg a gyalogutat. "Szeretnénk elérni, hogy az út visszanyerje jelentőségét azzal, hogy a városba látogató turisták ezen keresztül közelítsék meg a monostort" - kezdte Vas Gábor."Az út a profán városközpontot és a szakrális hegyet köti össze. A diákok számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a látogatók lelkileg és szellemileg felkészülhessenek az út végén rájuk váró élményre. Úgy, hogy a természeti értékek - a lehetőségekhez mérten - érintetlenül maradjanak" - mondta Kovács Tamás. Az is a Gesztenyés Horog rehabilitációja mellett szól, hogy a turisták szívesen közelítik meg az Apátságot gyalogoson, de a hegyre vezető Hunyadi úton veszélyes sétálni. A Fő téri Tourinform irodában a turisták részletes információkat kaphatnak kirándulásokhoz, bringás túrákhoz a környéken.A három fejlesztési terv az "", az "" és "" nevet kapta. "Mindegyik koncepcióban vannak remek elképzelések. Azon vagyunk, hogy eggyé gyúrjuk az ötleteket. Tervezünk új utat a Boldogasszony-kápolnához és a Boldog Mór-kilátóhoz, illetve mezítlábas ösvényt a gyereknek. Ezek csatlakoznának a Gesztenyés Horoghoz. Több interaktív elem is segítené, hogy a látogatók minél többet érezzenek a hely szelleméből" - közölte Vas Gábor. Az önkormányzat a sikeres projekt érdekében közművesítést végez, hogy közvilágítást kapjon a terület.A Gesztenyés Horog újítására idén év végén adják be a pályázatot. Az Apátság és az önkormányzat közösen indul a fejlesztési támogatásért.