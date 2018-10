Ujhelyy Károly 45 éve műveli Vámosszabadin a legszebb veteményest

Negyvenöt éve megvan már a hétvégi kertünk. Szépen lassan előkészítettük, hogy a nyugdíjas éveinkben szép környezetben töltsük szabadidőnket, és legyen sikerélményünk

Ujhelyy Károly Zártkert 3. – Vegyes kategóriában érdemelte ki az országos díjat.

A program célja az, hogy kedvet hozzon a fiataloknak: kertészkedjenek ők is. Régen nagyon sok kertet alakítottak ki, de ma már kevés az a korosztály, ami műveli is azokat. Pedig a kikapcsolódást, pihenést, sikerélményt és az egészséges növényeket mind-mind megadja nekünk egy gondosan művelt kert.

„Havonta rádiózom a helyi rádióban, ahol az aktuális kerti teendőkről beszélek. Facebookon napi szinten írok bejegyzéseket, albumszerűen osztom meg tapasztalataimat – fényképek kísérik a szakmai leírásokat. Ezeket nagyon sokan olvassák. A Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesületének szervezésében pedig előadásokat is szoktam tartani" – mondja Ujhelyy Károly, akinek kertjét halastó is díszíti, telis-tele tavirózsával.

Ujhelyy Károly és felesége mindenből tesznek el télire: legyen az kompót, lecsó, paradicsomlé vagy lekvár.

– meséli Ujhelyy Károly, akinek két kedvence a kertjükben termő paprika és paradicsom.A „Magyarország legszebb konyhakertje" programba –, melynek ötlete Kovács Szilviához, Karcag polgármesteréhez kötődik –. Több kategóriában versenyezhettek a kertészek, sőt óvodák, iskolák kertjei is szerepeltek a díjazottak sorában.Ujhelyy Károly tapasztalatait, innovatív ötleteit nemcsak saját veteményesében gyümölcsözteti, hanem másokkal is megosztja.„A nagyobbik unokám Pesten él, ő nyaranta szokott nálunk tölteni pár hetet. A pici, győri unoka most három éves, gyakran van velünk a friss levegőn. Élvezi, hogy kavicsot dobálhat a halastóba, és hogy öntözhet a legkisebb kannával".