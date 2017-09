Új elnök a győri Audi élén: Achim Heinfling váltja Peter Kösslert

Achim Heinfling

Heinfling a járműgyártó vállalat központjából, Ingolstadtból érkezik, ahol 2014-től a gyártástervezés motorok/aggregátok területét vezette. Heinfling már tevékenykedett Győrben, 2007 és 2014 között motorgyártásért felelős ügyvezető igazgatóként és nagy mértékben fémjelezte a vállalat fejlődését.

Életrajz



Achim Heinfling 1963. május 6-án született a bajorországi Burgauban.



2017. október 1-je óta az AUDI HUNGARIA Zrt. ügyvezetésének elnöke.



A müncheni műszaki egyetemen végzett gépészmérnöki tanulmányait követően 1990-ben kezdte karrierjét az Audinál Ingolstadtban.



Ezt követően különböző vezető pozíciókat töltött be számos szakterületen, többek között a futómű-gyártás, a gyártástervezés és a motorgyártás területén.



Röviddel a vállalat alapítását követően, 1996-tól 1998-ig sikeresen támogatta a győri Audi-telephely fejlődését.

2007 és 2014 között Heinfling az Audi Hungaria motorgyártásért felelős ügyvezető igazgatói pozícióját töltötte be.



2014-ben a Gyártástervezés Motor/Futómű terület vezetőjeként tért vissza Ingolstadtba. Ebben a funkciójában nemzetközi telephelyekért is felelős volt.



2017. október 1-jén váltott az AUDI HUNGARIA Zrt.-hez, ahol átvette az ügyvezetés elnökének pozícióját.



Achim Heinfling házas.

˝Az Audi Hungaria a vállalat alapítása óta a világ legnagyobb motorgyárává és az Audi Konszern központi motorszállítójává fejlődött, amelyhez Achim Heinfling jelentős mértékben hozzájárult˝, mondta Peter Kössler, az AUDI AG igazgatótanácsának termelésért és logisztikáért felelős tagja. ˝Achim Heinfling vezetésével az Audi Hungaria új győri modelljeivel belép az SUV- és CUV-szegmensekbe, ugyanakkor sok éves tapasztalatának köszönhetően maximálisan felkészíti a vállalatot a jövő technológiáira, így például az elektromobilitásra. Vezetése alatt a győri gyártótelephely az Audi Konszern villanymotor-gyártásának központja lesz.˝Wendelin Göbel, az AUDI AG igazgatótanácsának személyügyekért felelős tagja: „Achim Heinfling biztosítja a kontinuitást Győrben és folytatja, amit Peter Kössler az elmúlt években az igazgatóság elnökeként megkezdett. Heinfling aktívan dolgozik a teljes Volkswagen Konszern komponensgyártó szervezetén, amellyel hosszú távon biztosítjuk az Audi Hungaria jövőjét˝, mondta Göbel. ˝A motorgyártás terén szerzett sok éves tapasztalatából is sokat fogunk profitálni - fűzte hozzá Göbel.A diplomás gépészmérnök Achim Heinfling közel 30 éve dolgozik az Audi kötelékében. Ez alatt az időszak alatt számos vezetői pozíciót töltött be különböző szakterületeken, mint például a futómű-gyártás, a gyártástervezés és a motorgyártás területén. Röviddel az Audi Hungaria megalapítását követően 1996 és 1998 között sikerrel támogatta a vállalat fejlődését, majd 2007-ben motorgyártásért felelős ügyvezető igazgatónak nevezték ki Győrben. Hivatali ideje alatt a vállalatnál több mint 100 új motor sorozatgyártása indult el. 2014-ben a gyártástervezés motorok/aggregátok terület vezetőjeként tért vissza az AUDI AG-hoz Ingolstadtba. Ebben a funkciójában a nemzetközi konszerntelephelyekért is felelős volt. Ezen kívül előkészítette az e-motorok sorozatgyártását Győrben.