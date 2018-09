Tudás és higgadtság az újraélesztés alapja

Nem számÍt, ha nem szabályos

Dr. Horváth Eszter bábun mutatta be az életmentés fogásait az érdeklődő szülőknek.

Határozottságunkkal életet menthetünk

„Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély"

Létfontosságú, hogy vészhelyzetben ne essünk pánikba. Legyen lélekjelenlétünk azon-nal a bajbajutott segítségére sietni. Ha szükséges, azonnal megkezdeni az újraélesztést, mert másodperceken, perceken múlhat az élet. Minden felnőttnek ismernie kellene a csecsemő- és gyermek-újraélesztést, mert még a mentőhívásnál is fontosabb a lélegeztetés, a mellkasnyomás elkezdése.A Kisalföld „Gyerekmentő tudás – Szülői elsősegély" címmel akcióba kezdett. Ismertettük az életmentő mozdulatokat és arra biztattuk régiónkközösségeit, szervezzenek olyan alkalmakat, amelyeken orvosok segítségével minél többen megtanulhatják a gyermek-újraélesztést. Már tizennégy helyről jelentkeztek felhívásunkra, többek közt Farádról is. Ott a keddi rendezvényen gyermekorvosok hívták fel a figyelmet a szakszerű mozdulatokra. Dr. Horváth Eszter, a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány elnöke és dr. Papp Krisztina azt hangsúlyozta, az újraélesztést mindenki el tudja kezdeni. Ártani nem fognak vele, de visszahozhatják az életbe a bajbakerültet. A lényeg, hogy mindenkinek legyen bátorsága és merjen odalépni, amikor a szükség úgy hozza.Farádon a két doktornő először bábukon megmutatta, mit is kell tenni, amikor egy gyermeknek, csecsemőnek leáll a légzése és nincs keringése.Később a jelen lévő szülők, nagyszülők is megpróbálhatták az újraélesztést. Dr. Horváth Eszter és dr. Papp Krisztina folyamatosan arra hívták fel a figyelmet, hogy nem számít, ha éles helyzetben nem szabályosak a befújások. Nem baj, ha a mellkast egymás után nem harmincszor, csak huszonötször nyomják meg. A lényeg, hogy elkezdjék az újraélesztést és a mentők kiérkezéséig folytassák.Nemes Andreának féléves gyermeke van, ezért tartotta fontosnak, hogy megtanulja legalább az alapokat. „Ne legyen rá szükség, de az ember soha nem tudhatja, mikor kerül vészhelyzetbe. Olyankor pedig fontos, hogy azonnal döntsünk és intézkedjünk. Persze teljesen más bábun gyakorolni, mint valóban odalépni a kisgyerek mellé, aki rosszul van. Az ilyen oktatások arra jók, hogy bátorságot adjanak az embernek és némi magabiztosságot is" – fogalmazta meg gondolatait Nemes Andrea.Vargáné Pintér Mária védő- nőként dolgozik, így hivatásából adódóan is érdeklődik a téma iránt. Mint elmondta, a rendszeres továbbképzéseknek is mindig része az újraélesztés gyakorlása. Nagyon hasznosnak tartja és minden alkalmat megragad, hogy ismereteit bővítse. Ezért volt ott a farádi rendezvényen is. Azt kérdeztük tőle, a szülők mennyire felkészültek ezen a területen.– Gyakran beszélünk az újraélesztésről is. Felhívom a szülők figyelmét magam is, főleg, amikor a légzésmegfigyelőkről beszélgetünk, hogy bizony merjenek beavatkozni, ha sor kerülne rá. A legjobb nyilván az, ha személyesen a szakemberektől, mint ahogy most Farádon a doktornőktől, sajátíthatják el a fogásokat a szülők. Aki viszont nem jut el hasonló képzésekre, használja az internetet. Nagyon jó videók vannak fent csecsemő- és gyermek-újraélesztésről. Ezek váratlan helyzetek, nem számítunk rájuk, de határozottnak kell lenni és életet menthetünk – mondta Vargáné Pintér Mária.A csecsemő- és gyermek-újraélesztést sorozatunk 1. részében ismertettük, a 2. részben a félrenyeléskor alkalmazandó mozdulatokat mutattuk be. A 3.-ban arról írtunk, hogy az elsősegélynyújtásból sok mindent megtanulhatnak a gyerekek is, a 4.-ben azzal foglalkoztunk, hogyan előzhetik meg a baleseteket a szülők (Kisalföld – július 16–19.). Az 5. és 6. rész augusztus 4-én és 15-én jelent meg, ezekben a szülők elsősegéllyel kapcsolatos kérdéseire válaszolt orvos, a 7.-ben szeptember 11-én arról írtunk, hogy idén ősszel ötszázan tanulhatják meg a gyakorlatban a gyermek-újraélesztést és olvasóink adományai révén gyakorlóbábuk vásárlását támogatjuk. Cikkeink és az életmentő mozdulatokat bemutató fotósorozatok, videók internetes oldalunkon (www.kisalfold.hu) megtalálhatók, letölthetők. Keressék a „Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély" logót! A kampánnyal kapcsolatosan a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail-címre írhatnak és hívhatják a 96/504-452-es számot.