Tompa Eszter-gyilkosság: könnyes szemmel beszélt az akkor 13 éves tanú - fotók a győri tárgyalásról

Az akkor 13 éves tanú már felnőtt nő, s így is könnybe lábadt szemmel beszélt, talán mert egy életre beleégett, amit akkor gyerekként, elsőre fel sem foghatott.A hölgy már 2003 szeptemberében is azt mondta: nem ismerné meg azt a vaskos testalkatú férfit, aki a piros kocsit vezette, s most, a tárgyaláson már végképp nem mondott neki semmit a férfi ábrázata.Annál élesebben emlékszik a női kiáltásra, ami – a bíró kérdésre külön tisztázódott, nem hangos szavakat jelentett, hanem egy fájdalmas ordítást. Ötéves kishúgával szálltak le a buszról, sétáltak hazafelé és a sashegypusztai megálló közelében előbb a nagymamájához bicikliző Esztert látták meg, köszöntek egymásnak, majd feltűnt a piros kocsi. Az autó utolérhette a 23 éves pincérnőt, de lehúzódott jobbra, kitakarta. Ekkor – nem tudja már, mennyivel később – hallhatta a kiáltást. A kocsit még visszajönni is látta. A férfi, aki vezette, neki mutatott valamit a kezével, hátrafelé integetve. „Gyerekként semmi rosszra nem gondoltunk."Utána odaértek, a bicikli a földön feküdt, a szatyorral együtt, a joghurt kiömlött. Arra jött Eszter szomszédja, István bácsi – őt is meghallgatták csütörtökön, s ugyanezeket vallotta. István bácsi beazonosította a kislányok kérdésére a biciklit: igen, ez az Eszteré. A férfi mintegy tíz percig az erdőben kereste a lány nyomait, arra gondolva, valaki talán bevonszolta a fák közé.Végül a 13 éves lány Eszter azóta elhunyt édesanyjához csöngetett be kishúgával, s elmesélte a dolgokat. Az anyuka fájdalmasan jajgatott: „mondtam, hogy egyszer baj lesz azzal a biciklivel.˝ Még aznap behívták a rendőségre, másnap találták meg a holttestet.Meghallgatták Eszter nevelőapját, Körmendi Pétert is arról a napról, a vádlott élettársa, sógora – a vádlotthoz hasonlóan – nem kívánt vallomást tenni.A tárgyalási nap egyébként az egyik rendőrnyomozó vallomásával kezdődött, a rendőr idézés nélkül kért meghallgatást. Azért jelent meg, mert olvasta a Kisalföld által hírül adott védelmi kijelentést legutóbb, ami szerint S. Attilát ügyvédje jelenléte nélkül hallgatták meg a 2017. januári elfogáskor.„Azért jöttem, hogy ezt megcáfoljam" – jelentette ki a nyomozó, s bemutatta dr. Németh Miklós tanácsának a rendőrség beléptető rendszere szerint feljegyezetteket is. Közölte: S. Attila akkori kirendelt védője - nem azonos a jelenlegivel – a kihallgatás előtt jött és pár percet egy külön helyiségben beszélgetett a vádlottal. S. Attila végül ezt nem cáfolta, de hangsúlyozta: akkor az az öt perc nagyon kevés volt erre.Ítélet később születik.