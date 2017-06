Tompa Eszter-gyilkosság: családja kitart a gyanúsított mellett

S. Attila előzetes letartóztatását nemrég júliusig meghosszabbította a bíróság. A felvétel elfogása után, januárban készült. Fotó: Kisalföld-archív

Úgy kezdődött a tragikus eseménysor, hogy S. Attila figyelmetlenségből elgázolta, amikor Eszter az édesanyjához kerekezett Sashegypusztán. Azt hitte, hogy Tompa Eszter meghalt a balesetben. Pánikba esett, kislányára és élettársára gondolt, arra, hogy börtönbe kerül, elveszíti jogosítványát és – sofőr lévén – az állását. Meghozta az első rossz döntést: a lányt az autóba tette és elindult céltalanul. Kaparást hallott. A földútra hajtott. Ahogy kinyitotta a csomagtartót, látta, hogy a nő magához tért. Esztert a földre rakta, s ahelyett, hogy megkönnyebbült volna, még jobban megijedt a gondolatra, hogy feljelentik. Ekkor hozta a legszörnyűbb döntést: a szántóföldön talált bálamadzaggal megfojtotta a tragikus sorsú pincérnőt. Ezután hazament és elindult kislányáért az óvodába. A gyermekért, aki most 19 éves, s anyjával együtt 2017-ben szembesült szegény mindezzel.

Megkeresésünkre a rendőr- főkapitányság sajtóreferense közölte: első kihallgatása óta egy alkalommal hallgatták ki a nyomozók a gyanúsítottat, aki mindenben tartja magát a kezdeti verziójához. Továbbra is együttműködően viselkedik a hatósággal, nagyon sajnálja és elmondása szerint nagyon megbánta tettét.A szakértői vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak, s úgy becsülik, hogy a nyomozás – a jelenlegi adatok szerint – idén ősszel zárulhat le.Dr. Deák Andrea ügyvéd, S. Attila meghatalmazott védője a Kisalföld kérdésére szintén arról beszélt, hogy nem változott meg a vallomás, de a védelem több ponton nem osztja a nyomozók álláspontját, s egyelőre mindenki az igen fontos orvos szakértői véleményre vár. S bár láthatóan elfogadja a nyomozó hatóság védence állításait, ez az elfogadás informális, mert a hivatalos gyanúsítás továbbra is az eredeti, 2003-as koncepción alapul. Tehát – tesszük mi hozzá – azon, hogy az áldozatot az autóba kényszerítették és a megtalálás helyszínén ölték meg.Dr. Deák Andrea szerint S. Attilát nagyon megtörte a 14 évig viselt titok, az ügyvéd lelkiismeretes embernek ismerte meg, ebből következően azóta is tart nála a megkönnyebbülés. Kérdésükre felelve elmondta: a férfit teljes mellszélességgel támogatja felesége és nagylánya. Tudják – teszi hozzá a védő –, hogy sokkos állapotában egy szörnyű rossz döntést hozott annak idején. De „fogják a kezét, hisznek és bíznak benne továbbra is".