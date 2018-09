Terjesztésre érdemes gondolatok: gazdag termésből arattak Győrben a TEDx-en - fotók

Fantasztikus élmény volt itt Győrben, a valóságban is átélni ugyanazt, amit a világhírű TED-es honlapon az erőteljes előadások esetenként sokmilliós látogatottságú videóin láthat az ember. Ráadásul egyik főszereplőként. Mintha egy hollywoodi filmbe dobtak volna"

Dr. Feszty Dániel egyetemi oktató volt a TEDxGyőr egyik előadója. Fotó: Marcali Gábor

– mondja Dr. Feszty Dániel, a Széchenyi István egyetem oktatója, aki előadója volt a napokban Győrben rendezett TEDx konferenciának.A TED terjesztésre érdemes gondolatokat bemutató, globális hatású közösség. Teret ad fontos témáknak a tudománytól az üzleti világon át egészen a globális kérdésekig. Minden tudományterületről és a kultúrából várja azokat az embereket, akik a világ mélyebb megértésére törekednek. A ted.com honlapon a földkerekség legihletettebb gondolkodóinak tudását teszik szabadon elérhetővé. A TED előadásokat több mint 100 nyelvre lefordították, közülük több ezret elláttak immáron magyar felirattal is.A TEDx a TED küldetésének szellemiségégét viszi el helyi közösségekbe a világ minden táján. A TEDx eseményeket ingyenes TED-licenc segítségével olyan önkéntesek szervezik, akik ötleteket keresnek, és párbeszédet generálnak saját közösségükben.

Nagyon-nagyon profi volt a győri rendezvény. Megtiszteltetés, hogy a részese lehettem. Hozzám Dőry Tiboron és Hanula Barnán, a győri egyetem két meghatározó személyiségén keresztül jutottak el a szervezők. Bő négy hónappal ezelőtt kerestek meg először, volt egy hosszú, személyes beszélgetés, ahol meghatároztam az előadásom témáját, azután pedig közösen belefogtunk egy aprólékos, szisztematikus előkészítő munkába"

– idézi fel a kezdeteket Feszty Dániel, és nem titkolja azt sem, hogy az egyik legnagyobb kihívás az volt számára, hogyan lehet az előre megszabott 18 perces időkeretbe beleférni az előadásával.

A katedráról jövő emberek ugyanis hajlamosak sokat beszélni, és általában a definíció, háttér, levezetés, bizonyítás tagolással viszik végig az előadásukat. Ugyanakkor a TEDx közönségét nem tanítani kell, hanem kérdéseket felvetni bennük, hogy amikor hazamennek, elgondolkodjanak a hallottakon"

Az előadások szünetében is érdekes programok, találkozások várták a résztvevőket. Fotó: Marcali Gábor

– magyarázza az Audi Hungariánál is vezető tisztséget betöltő, Kanadából hazatelepült egyetemi oktató.A szervezők felkészítették az előadókat minden mozzanatra. Egy 160 lépésből álló tennivaló listán mentek közösen végig, aminek megcélzott végállomása a pezsgőbontás volt. Mindenki nagyon várta, hogy eljussanak odáig, mert az utolsó hónapban az előkészítő találkozások intenzitása, frekvenciája nagyon megnövekedett. A hosszú folyamat vége igazi ünnep lett. A doktorátusi védése mellett a másik legemlékezetesebb, aratásos nappá vált Feszty Dániel életében.

A témám a tapasztalatlanság, mint a nagy ötletek katalizátora volt. A háttér megértéséhez tudni kell, hogy sok diák keresett meg meghökkentő, de sokszor a valóságtól elrugaszkodottnak tűnő ötletekkel az elmúlt 15 évben. Amikor besétáltak az irodámba, az első gondolatom gyakran volt az, hogy térítsük vissza őket a realitások talajára. De azt mondtam magamnak: rendben, legyünk nyitottak és adjuk meg az esélyt. Volt olyan eset, amikor ez a kis esély aztán egy nagyon szép doktorátusig vezetett el, a legmagasabban jegyzett tudományos folyóiratokban közölt eredményekkel. A legeklatánsabb példa erre egy iraki diák papírrepülős ötletének a története. Bejött hozzám még a kanadai egyetemen egy olyan országból, ahol nincs se repülőgépipar, se hozzá kapcsolódó tudományterület, de azt mondta, szeretné megvizsgálni, hogy a papírrepülőgépeken tapasztalható jelenségeket vajon lehet-e alkalmazni valós repülőgépeken. Az első reakcióm az volt, hogy íme, itt egy újabb irreális, már-már gyerekesnek nevezhető ötlet. Ez egy egyetem, nem LEGO-szakkör! Mégis azt mondtam neki, figyelj, bár nem lehetetlen, de én személy szerint csak kis esélyét látom annak, hogy ez mondjuk 50-szer nagyobb gépeken és sokkal nagyobb sebességeknél is működne, de adjunk magunknak hat hónapot. És ha az első megvalósíthatósági teszteket nem éli túl az ötleted, akkor fél év után én definiálok egy értelmesebb témát. Aztán az első félévet követte a második, a harmadik, így jutottunk el egészen a negyedik évig, és végül a legnevesebb amerikai tudományos folyóiratban hozták le a hallgatóm eredményét. Sőt, az egyik amerikai helikoptergyár mérnöke pedig egyenesen azt mondta az eredményekről, hogy ez lehet az a megoldás, amire húsz éve vártak"

– idézi fel Feszty Dániel.

Akkor elgondolkodtam azon, hogy mennyire borotvaélen táncolt ez a történet, milyen kevés kellett ahhoz, hogy lesöpörjem az asztalról. Akinek nagy tapasztalata és társadalmi elismertsége van, hamar el tudja fojtani az innovációs ötleteket a diákokban. Ezért fontos szerintem a nyitottság. Olyan kultúrát kell ápolnunk, ahol megfogalmazódhatnak az ötletek, el is merik mondani őket, a legjobbakat pedig a kidolgozás felé terelhetjük"

Az igazán újszerű, merész ötletek a fiataloktól, pályakezdőktől jönnek Feszty Dániel szerint. Fotó: Májer Csaba József

– hangsúlyozza a Járműfejlesztési Tanszék vezetője.

Azt mondják, az újságírásban a téma az utcán hever. Szerintem pedig ennek hasonlataként kimondhatjuk, hogy az innovációban viszont a nagy ötletek ott vannak a fiatalok fejében. A mi feladatunk pedig az, hogy egy bátorító keretrendszert hozzunk létre ezen potenciálok kiaknázásához. Nagyjából erről szólt az előadásom, ezzel kapcsolatban soroltam fel példákat"

– részletezi Feszty Dániel, kiemelve, hogy a Széchenyi István Egyetemen nagyon jó alapok vannak ehhez. A projektalapú oktatás például, vagy a világszínvonalú hallgatói csapatok rendszere. Ebben a szisztémában az oktatónak fel kell vázolnia egy ágazati problémát, ezzel mintegy bemutatni a nagy képet, adni hozzá szakmai hátteret, de utána hagyni ötletelni a hallgatókat. Nagy felelősség a tanárok számára, hogy ne elutasító kultúrát alakítsanak ki. Kanadában például Feszty Dániel volt a harmadik mentor, akit megkeresett témájával a papírrepülős diák.A nagy ötlethez elengedhetetlen, hogy ismerjük az adott ágazat problémáit. Kell hozzá némi szakmai háttér természetesen, nem szükséges viszont sokéves tapasztalat, mert az néha inkább gátlólag hathat. Az igazán újszerű, merész ötletek a fiataloktól, pályakezdőktől jöhetnek Feszty Dániel szerint.Lósz József vállalkozó Kalmárné Hollósi Erikával közösen adta be a pályázatot TEDxGyőr konferencia megrendezésére. Néhány héten belül meg is érkezett a licenc. Az volt a céljuk, hogy a győri tudományos életet és a kulturális világot olyan szinten reprezentálják, ami méltó a TED előadásokhoz. A Széchenyi István Egyetem, a győri önkormányzat és a megyei kereskedelmi kamara adta a legnagyobb segítséget a konferencia megszervezéséhez.

Az előadók kiválasztásánál szempont volt, hogy valamilyen kötődésük legyen Győrhöz. Emellett a hölgyeket és az urakat azonos arányban akartuk szerepeltetni. Olyan színes program összeállítására törekedtünk, amiben mindenki találhatott érdekes előadásokat. Végül nyolc helyi, és a TED-licencnek megfelelően két vetített előadás adta a több mint négyórás, tartalmas programot"

Lósz Józsefék csapata hagyományteremtő szándékkal hozta Győrbe a TEDx konferenciát. Fotó: Májer Csaba József

– mondja Lósz József, aki a kamara innovációs klubját is vezeti.Kiss János, a Győri Balett igazgatója arról beszélt a TEDxGyőr konferencián, hogy a kitartó munka hogyan eredményezhet negyven éven át tartó sikert. Töreky Zsuzsi bemutatta, hogy a pici gyerekeknek az édesanyjukhoz kötődő, később már pótolhatatlan kapcsolata egy életre meghatározhatja a személyiségük alakulását. Nagy Zsuzsa az építészeti harmóniáról beszélt. A start-up vezető Réti Virág arra világított rá, milyen sok lehetőség mellett megyünk el az életünkben. Nem vesszük észre azokat a finom kis jeleket, amik megváltoztathatnák a sorsunkat. Dr. Feszty Dániel a tapasztalatlanságról, mint a nagy ötletek katalizátoráról beszélt. Kiss Gergely a mesterséges intelligencia rohamos térhódítását vázolta fel. Kovács Tamás a Pannonhalma Campus képviseletében azt taglalta, hogyan lehet magas minőségű kultúrát vinni vidékre úgy, hogy az népszerű is legyen. Dr. Bérczes Attila pedig a rákszűrésben elért forradalmi áttörésről számolt be a TEDxGyőr hallgatóságának a Vaskakas Művészeti Központban.A csapat tagjai, akik a konferenciát megszervezték: Kalmárné Hollósi Erika, a fáradhatatlan professzionális szakértő kurátor a kamara titkára, Horváth Szabina a várost képviselte, Dr. Dőry Tibor az egyetem oldaláról vett részt aktívan a munkában. Tüske Tamás a fiatalokat fogta össze, és a szponzorokat inspirálta. Az IT hátteret pedig fantasztikus szellemiséggel és kitartással Nagy Zoltán, Molnár Pál biztosította. A 160 pontos itiner pontos követését Mandl-Tóth Petra figyelte, felügyelte és szervezte nagy szakértelemmel. A céges kapcsolatokban, a kapcsolati háló építésében pedig Horváthné Borsodi Mónika és Szabó Krisztián segített. Lósz József innovációs klub vezető kurátorként segítette valamennyiük munkáját.A TEDx szervezői szeretnének hagyományt teremteni, és évente megrendezni a TEDxGyőr konferenciát. Az biztos, hogy lesz miből meríteni a terjesztésre érdemes gondolatokból jövőre is a régióban.