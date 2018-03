Tavaszi fesztivál, disznóölés és forralt borok, cirkusz - megyei programajánló a hétvégére

Győr

Tavaszi Fesztivál

03. 23., péntek



19 óra: „Kérem, én még nem játszottam". A Rózsavölgyi Szalon előadása. Helyszín: Generációk Háza művelődési központ, színházterem. Belépő: 3500 Ft.



03. 24., szombat

10 óra: Spontárlat. Kötetlen, alkotós, beszélgetős kiállítás, Debre-

czeny Zoltán és Papp Norbert festőművészek, Baumann Béla fotóművész, Klesitz Piroska illusztrátor, fotográfus és P. Kovács Péter vasszobrász részvételével. Helyszín: Arany János utcai Képkeretező Művészgaléria. Ingyenes.

17 óra: Műhely-estek a Zichy-palotában. Fiatal magyar költők estje. Az est moderátora: Szarvas Melinda kritikus. Helyszín: Zichy-palota. A belépés ingyenes.

19 óra: Gerendás Péter – Bob Dylan magyarul. Vendég: Malek Andrea. Helyszín: SZE Egyetemi Hangversenyterem. Belépő: 2000 Ft.



03. 25., vasárnap

10–16 óra: A hímes tojás napja. Hímestojás-kiállítás és -vásár a Generációk Háza művelődési központ szervezésében.



Az ország különböző vidékeiről érkeznek a népművészet ifjú mesterei, népi iparművészek és bemutatják nekünk tájegységük jellegzetes motívumokkal díszített tojásait. Megcsodálhatjuk a sárközi, gyimesi és moldvai csángó motívumokkal megírt tojásokat, de lesznek itt patkolt, áttört, levélrátétes és különféle növényi színezőanyaggal festett tojások is. A látogatók hasznos ötleteket kaphatnak a tojásfestéshez, a vállalkozó kedvűek ki is próbálhatják a különféle technikákat.



A játszóházban elkészülhetnek a húsvéti ünnep díszei, az érdeklődők Bakó Ildikó tojásfestő népi iparművész segítségével festhetnek tojásokat.



10–16 óra: Hímestojás-kiállítás és -vásár. Kirakodóvásár kézművesek portékáiból az udvaron (szalma, levendula, kékfestő, mézeskalács, textília, kerámia).



10–15 óra: Húsvéti játszóházak (tojásfestés, mézeskalácssütés, húsvéti dekorációk készítése).

15–16 óra: A nyulacska házikója és más mesék. Diafilmvetítés. Helyszín: Generációk Háza művelődési központ. Ingyenes.



15 óra: Várkerülő körséta – tematikus városnéző séta. Városnéző séta indul a Csónakos szobortól, ahol visszaemlékezünk a győri vár 420 évvel ezelőtti visszafoglalására a törököktől és bejárjuk az egykori erődvár várfalainak nyomát, hősök emlékét idézzük fel. A program részvételi díja: 2500 Ft/fő. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com.



Egészségpiac

03. 24., szombat

Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium, 9–13 óra



Ingyenes szűrővizsgálatok és tanácsadások a lakosság részére. Program: 9.30 óra: Az iskola Szőlővirág táncegyüttesének műsora. Megnyitó. 10 óra: Földingné Nagy Judit maratonfutó, olimpikon „Életem végéig futni fogok" című előadása. 11 óra: Thai chi bemutató. 11.30 óra: Rajzpályázat eredményhirdetése. Többek között lesz még kézműves-foglalkozás, lufihajtogatás, rendőrségi prevenciós program. A részvétel díjtalan.



Egészség-Piac



Idén tavasszal újra várják az érdeklődőket a városban 12 helyszínen ingyenes szűrővizsgálatokkal, életmód-tanácsadással, bemutatókkal, kóstolókkal.



03. 23., péntek

Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház, 14.30 óra

Gyirmóti Művelődési Ház, 16 óra



03. 24., szombat

Bácsai Szent István Király Plébánia Művelődési Háza, 9–12 óra

Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium, 9–13 óra



Program: 9.30 óra: Az iskola Szőlővirág táncegyüttesének műsora. Megnyitó. 10 óra: Földingné Nagy Judit maratonfutó, olimpikon „Életem végéig futni fogok" című előadása. 11 óra: Tai chi bemutató. 11.30 óra: Rajzpályázat eredményhirdetése. Többek között lesz még kézműves-foglalkozás, lufihajtogatás, rendőrségi prevenciós program. A részvétel díjtalan.



Győrslam!

03. 23., péntek

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub, 19–22.30 óra



Győr havi slam poetry klubja.

18.30 óra: Kapunyitási pánik.

19 óra: Open Mic.

19.30 óra: Slamverseny. Hostok: Bárány Bence & Galló Bence.



Jelentkezés a versenyre a slampoetrygyor@gmail.com e-mail-címen. Az üzenetben írd meg a nevedet és azt, hogy versenyre vagy open micre szeretnél-e jelentkezni!



A zsűri a közönség lelkes tagjaiból tevődik össze.

Jegyár elővételben: 800 Ft,

a helyszínen: 1000 Ft.



Csigabiga-palota

03. 24., szombat

Generációk Háza, 10–13 óra

Óvodások összművészeti délelőttje.



Újvárosi esték

03. 24., szombat

Újvárosi Művelődési Ház, 18 óra



Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas színművész önálló estje Uram, nem látta Magyarországot? címmel. A jegyek ára egységesen 1500 Ft. Jegyek az előadás előtt válthatók.



Éjszakai fürdőzés

03. 23., péntek

Rába Quelle fürdő, 21 óra

Mézes kényeztető éjszakai csobbanásra várják a vendégeket a győri fürdőbe!



Arrabona Hastánc Fesztivál

03. 24., szombat

Hotel Konferencia, 19.45 és 20.30 óra

Gála nemzetközileg elismert professzionális táncosokkal. Bővebb információ: http://arrabona.selenahastanc.com



Dinamit-koncert

03. 24., szombat

To the Rock Music & Drink Bar, 21 óra



Szellő

03. 23., péntek



Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Közp. Könyvtárának klubhelyisége, 15.30 és 17 óra

Az Aranykapu zenekar Szellő című gyermekkoncertje. A koncert 300 Ft-os regisztrációs jeggyel látogatható.



A Győri Nemzeti Színház és a Menház Színpad programja



03. 23., péntek

Győri Nemzeti Színház, 19 óra: Bolha a fülbe, Földes-bérlet. Menház Színpad, 19 óra: Pilinszky-est – Hobo.

03. 24., szombat

Győri Nemzeti Színház, 19 óra: Bolha a fülbe, Somlai-bérlet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 15 óra: Koldus és a királylány, bemutató.

03. 25., vasárnap

Győri Nemzeti Színház, 15 és 19 óra: Bolha a fülbe, Betlen-bérlet, bérletszünet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 11 óra: A Pál utcai fiúk, bérletszünet.



A Vaskakas Művészeti Központ programja



03. 23., péntek

14 óra: Pinokkió. Vaskakas – Bartók Terem.

03. 24., szombat

10 és 11 óra: Aprók Színháza: Icurka-picurka. Vaskakas – Aprók

Terme.

03. 25., vasárnap

11 óra: A 3 emeletes mesekönyv – a Griff Bábszínház vendégelőadása. Vaskakas – kamaraterem.



Sportos délelőtt a Gézengúz Alapítvánnyal

03. 24., szombat

Püspökerdő (esőnap: március 25., vasárnap)



A Gézengúz Alapítvány Győri Intézete sportos délelőttöt szervez. Program: 9 óra: Gyülekező a püspökerdei játszótérnél. 9.15 óra: Játékos bemelegítés, csapatok kialakítása. 9.30–11.30 óra: Feladatokkal tarkított püspökerdei séta. 12 óra: Közös falatozás. Ne felejtsd otthon a nagymamát, nagypapát és a kis kedvenceket se! A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bejelentkezés: 96/439-115 vagy a gyor@gezenguz.hu-n az alábbi adatok megadásával: résztvevők neve, életkora. Győrújbarát

Fotókiállítás és könyvbemutató

03. 23., péntek

Művelődési ház, 18 óra



Stipsits Ibolya fotókiállítása és Stipsits Ibolya–St. Martin Képes spirituálé című könyvének bemutatója. 19 óra: St. Martin koncertje. Jegyár: 3000 Ft. Csikvánd

XII. Csikvándi Forraltbor-fesztivál

03. 24., szombat

Kultúrház melletti tér



7 óra: Zenés ébresztő. 8 óra: Köszöntő. 8.30 óra: Disznóölés. 11 óra: Zenés gyermekműsor. 12 óra: Sebestyén Tamás énekes. 12.30 óra: Könnyűzenei dallamok. 13.30 óra: A Nefelejcs Tánccsoport fellépése. 14 óra: A Fehér Akác Ének- és Citerazenekar műsora. 14.15 óra: A Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar műsora. 14.30 óra: Gyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Füzikék Énekegyüttese. 14.45 óra: Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének amatőr kamarakórusa. 15.15 óra: A Country Klub műsora. 15.45 óra: Tóth Tünde műsora. 16.30 óra: Az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület fellépése. 17 óra: A borverseny eredményhirdetése. 17.30 óra: A Fodor lányok műsora. 18.30 óra: Skatula Duó. 19.30 óra: Tombola. 20 óra: Sztárvendég. 21.30 óra: Turbó együttes. 22.30 óra: Sztárvendég. 23.15 óra: Turbó együttes. Pannonhalma

Nagyböjti koncertsorozat

03. 23., péntek

Pannonhalmi főapátság, bazilika, 17 óra



A Nyíregyházi Cantemus Kórus–Kruppa Quartet koncertje. Műsor: Joseph Haydn: A Megváltó hét szava a keresztfán.

Belépőjegy: 3500 Ft. Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróváron a Hungária Nagycirkusz!

03. 22., csütörtök, 18 óra

03. 23., péntek, 18 óra

03. 24., szombat, 15 és 18 óra

03. 25., vasárnap, 11 és 15 óra



Díjnyertesek a porondon! Tradicionális előadás, lélegzetelállító produkciók a földön és a kupolában! A közönség láthat afrikai fehér oroszlánt és többek között 8 méter magasban drótkötél-egyensúlyozó produkciót. Részletek: www.hungarianagycirkusz.hu.



Jótékonysági akrobatikus rock ’n’ roll

03. 24., szombat



UFM Aréna, 12 óra

Országos táncverseny.



Bütykölő szakkör

03. 23., péntek

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

Tojásfestés, tojástartók, nyuszis meglepik barkácsolása. Anyagköltség: 500 Ft.

kézművesszakkör



03. 24., szombat

Flesch-központ, 10 óra

6 éves kortól várják az alkotni vágyó gyermekeket.

Családi vasárnap: Nyuszis nap



03. 25., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház, 10 óra

Babaszínház: Dödölle. A Vaskakas Bábszínház előadása: Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani és enni egyszerre a világon a legjobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst és vacsorázóst: gombócokkal, akár a labdák, dödöllével, mint a kis csigák, vagy bármivel... A belépőjegy ára: 800 Ft gyermek számára, 1200 Ft felnőtt kísérő számára.



Az előadás után kézműveskedés lesz és nyuszisimogató! Délután a nagyobbakat várják a családi napra. 14–16 óra: Nyuszisimogató, játszóház: tavaszi és húsvéti díszeket, különleges nyuszifigurákat lehet készíteni. Lesz tojásfestés írókával, de lehetőség lesz különleges tojásfestési módok kipróbálására is. Ehhez 1–2 db főtt vagy kifújt tojás szükséges! A részvétel ingyenes.



15 órakor a felnőtteket várják kézműveskedésre. Részvételi díj: 1000 Ft és az anyagköltség. Előzetes jelentkezés szükséges!



16 óra: A Hopp című családi film vetítése. A programon való részvétel ingyenes!



Zenebölcsi

03. 26., hétfő

Fehér Ló Közösségi Ház, 10 óra

Énekes, mondókás foglalkozás 9 hónaposnál idősebb babáknak.



Zeneovi

03. 28., szerda

Fehér Ló Közösségi Ház, 16.30 óra

4–6 éves gyerekeknek.



Kézműves-foglalkozás

03. 28., szerda

Flesch-központ 16 óra

Az érdeklődő, iskoláskorú gyerekeket várják. A belépés díjtalan.



Szíves séta

03. 24., szombat

A kálnoki erdő, 10 óra

Találkozási pont: Engler vendéglő parkolója.



Jótékonysági koncert

03. 23., péntek

Fehér Ló Közösségi Ház, 18 óra



Jótékonysági koncert a mosonmagyaróvári Karolina Kórház gyermekosztálya javára. Fellép a Vissz-Hang Vegyes Kar, számos neves meglepetésvendég. A koncert ingyenes, de adományokat elfogadnak.



Mazsorettgála

Mosonmagyaróvár, 03. 23., péntek, Flesch-központ, 18 óra. A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak.



Táncház

Mosonmagyaróvár, 03. 24., szombat, Fehér Ló KH, 17 óra Jánossomorja

Húsvétvárás

03. 23., péntek

Glázer-Kozma Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény, 15 óra

Óvodai műsor, húsvéti játékok, néptánc, tojáskeresés, állatsimogatás, kékfestő-kiállítás...



Író-olvasó találkozó

03. 23., péntek

Városi könyvtár, 18 óra

Író-olvasó találkozó Borsa Brown írónővel.



XII. Jánossomorjai Darts Verseny

03. 24., szombat

Balassi Bálint Művelődési Ház, 12 óra Sopron

A GYIK Rendezvényház programjai

03. 23., péntek

21 óra: Salsaparty.

Jegyár: 1000 Ft.

03. 24., szombat

Punnany Massif-koncert.

19.30 óra: Kapunyitás.

20 óra: Bemelegítés DJ Jokóval.

22 óra: Punnany Massif.

0 óra: After DJ Jokóval.

Jegyár: 4500 és 5000 Ft.



A Soproni Petőfi Színház programja

03. 23., péntek

Soproni Petőfi Színház, 19 óra: Ármány & szerelem, Csatkai-bérlet.

03. 24., szombat

Soproni Petőfi Színház, 19 óra: Ármány & szerelem, Löszl-bérlet.

03. 25., vasárnap

Soproni Petőfi Színház, 19 óra: Ármány & szerelem, Nádassy-bérlet.

03. 26., hétfő

Liszt-központ, 18 óra: Soproni Táncfórum, bérletszünet.

03. 27., kedd

Soproni Petőfi Színház, 19 óra: Cabaret, bérletszünet.



Kiállításmegnyitó

Sopron, 03. 23., péntek, Fabricius Galéria, 17 óra. Tornay Endre András tárlata.



Széchenyi István és a magyar népszellem kapcsolata

03. 25., vasárnap

Várkerület 98. (Lenck-átjáró) – az I. emelet nagyterme, 17 óra

Soós Csaba, a nagycenki Széchenyi-mauzóleum közönségszolgálati tárlatvezetőjének előadása.



Irodalmi est

03. 23., péntek

Várkerület 19., galéria, 17 óra

Böszörményi Zoltán prózaíró szerzői estje. Az est házigazdája és a szerző beszélgetőtársa dr. Hegyi Ferenc, az irodalmi társaság elnöke. Közreműködik Orbán Júlia előadóművész.



Emlékhangverseny

03. 23., péntek

Liszt-központ, 18 óra

Horváth József-emlékhangverseny.

2 hang – 2 lélek

03. 24., szombat

Liszt-központ, 19 óra

Rost Andrea és lánya, Harazdy Eszter közös műsora egy különleges és felejthetetlen zenei élményt ad a hallgatóknak.

Jegyár: 4000 Ft.

Kapuvár

A Rábaközi Művelődési Központ programjai



03. 23., péntek

16 óra: Csuhé- és kosárfonás. Ingyenes. 16 óra: Sakkiskola. 18.30 óra: A Haydn Kórus próbája.

03. 24., szombat

9 óra: Alkot-óra. 9 óra: Húsvéti tojásdíszítés. 19 óra: Színházi előadás: A makrancos hölgy.

03. 25., vasárnap

16 óra: Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé. Belépő: 1500 Ft.

03. 26., hétfő

10–16 óra: Véradás. 14 óra: Gyapjúszövő szakkör. Ingyenes. Fertőd

Barokk kérdés

03. 25., vasárnap

Marionettszínház, 19 óra

Műsor: J. S. Bach: a-moll hegedűverseny, BWV 1041. G. Fr. Händel: B-dúr Concerto Grosso, Op. 6., No. 7. G. Fr. Händel: A-dúr Concerto Grosso, Op. 6., No. 11. A. Vivaldi: A négy évszak, Op. 8., No. 1–4. Jegyár: 4000 Ft/db. Kitekintő

Bécsi húsvéti vásárok

04. 02-ig, hétfőig



Ismét számos különleges helyszínen várják a látogatókat a bécsi húsvéti vásárok.



A schönbrunni kastély húsvéti vására a www.ostermarkt.co.at oldalon, a Kalvarienbergfest programja a www.kalvarienbergfest.at oldalon, a Prater programja a http://www.praterwien.com/startseite oldalon, az Altwiener Ostermarkt húsvéti vásár programja a www.altwiener-markt.at oldalon és az Am Hof téri húsvéti vásár programja a www.ostermarkt-hof.at oldalon olvasható.