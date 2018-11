Szijjártó: 39 magyar-osztrák határátkelőből 10 sorsa kérdéses

Fotó: Magasi Dávid

- jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az ausztriai Kismartonban (Eisenstadt) tartott sajtótájékoztatón szerdán. Hans Niessl burgenlandi tartományfőnökkel folytatott megbeszélés után közölte, a két ország közös munkacsoportot állít fel, hogy kialakítsák a kérdés mielőbbi, a "közösségek megelégedésére irányuló megoldását".A magyar miniszter megjegyezte, hogyHozzátette, hogy Magyarország minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy az országba illegális bevándorlók ne léphessenek be, ezért szükségtelenek az osztrák szigorítások.Elmondta, hogy délelőtt 26 érintett polgármesterrel tárgyalt Győrben, akik arra kérték, érje el, hogy nyitva maradjon az összes határátlépési pont. Ez a kormány szándéka is - szögezte le, majd hozzátette, hogy a munkacsoport első megbeszélését jövő héten tartják Kismartonban.A tárcavezető kitért arra is, hogy Ausztria Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere, Burgenland és Vas, valamint Győr-Moson-Sopron megyék között pedig rendkívül intenzív a kapcsolat, gazdasági, társadalmi és kulturális szinten is.Ehhez az kell, hogy a magyarok és az osztrákok át tudjanak járni egymáshoz. Hangsúlyozta, hogy Közép-Európa számára komoly versenyhátrányt jelent, hogy a határátlépési lehetőségek között átlagosan 30-40 kilométer távolság van, miközben Nyugat-Európában ez két és fél, három kilométer. Ausztria és Magyarország között jobb a helyzet, ott az átlagos távolság tíz kilométer a határátlépési pontok között.Az Európai Uniótól öt határkeresztezési pont fejlesztésére nyertek forrást, egy helyen már zajlanak a vasútfejlesztési munkák. Hans Niessl arról beszélt, hogy a korlátozással érintett tíz határátkelőn az államszerződés alapján nem járhattak volna autók, vagyis egy, az államszerződésben nem szereplő szokásjogot vettek vissza a rendelettel, amellyel folytatják a határellenőrzést.A munkacsoportba meghívják a bécsi Belügyminisztérium képviselőjét, és a burgenlandi rendőrkapitányt is, mert nem tartományi szinten kell, hogy döntés szülessen. Kitért arra is, hogy a két ország között jó az együttműködés, a burgenlandi, valamint a Vas és Győr-Moson-Sopron megyei régió pedig modern régiónak számít az Európai Unióban.A két ország között összesen 27 határon átnyúló közös projekt van a megvalósítás szakaszában, amelyek összértéke 57 millió euró (18,3 milliárd forint).

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Győrben találkozott az osztrák határ menti települések vezetőivel és kikérte véleményüket a magyar-osztrák határon lévő átkelők átjárhatóságával és az osztrák szigorításokkal kapcsolatban - közölte a minisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szerdán az MTI-vel.Menczer Tamás közleményében azt írta, a miniszter biztosította a településvezetőket arról, hogy mindent meg fog tenni a helyzet megnyugtató rendezése érdekében.Ezt követően Szijjártó Péter Kismartonba utazik, ahol Hans Niessl burgenlandi tartományfőnökkel tárgyal ugyanerről a kérdésről.A nap folyamán Szijjártó Pétert Bécsben fogadja Heinz-Christian Strache alkancellár és Karin Kneissl külügyminiszter - közölte az államtitkár.