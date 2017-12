Szén-monoxid szivárgott szenteste Győrben - három embert kórházba vittek

December 24-én késő este riasztották a város hivatásos tűzoltóit Győrbe a Votinszky utca egyik társasházának földszinti lakásába, mert az ott lakók rosszul érezték magukat és szén-monoxid-szivárgásra gyanakodtak.



A tűzoltók mérései kimutatták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben, így a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakemberét. A gázszolgáltató mérései is igazolták a megemelkedett szén-monoxid koncentrációt. A berendezések átvizsgálása után kizárták a szolgáltatásból a lakásban lévő gázkazánt annak felülvizsgálatáig. A földszinti lakás három lakóját kivizsgálásra kórházba szállították. A tűzoltók biztonsági okokból a másik lakás lakóit is kikísérték a házból, amíg átszellőztették az épületet, majd miután ott mindent rendben találtak, a lakók hazamehettek.



A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy az elhanyagolt fűtőberendezések, kazánok, kályhák, valamint az elmaradt kémény felülvizsgálatok, a rosszul beépített, vagy meg sem épített szellőzők szén-monoxid visszaáramlásához vezethetnek. Mindenképpen gondoskodni kell a megfelelő levegő-utánpótlásról, a szellőztetésről azokban a helyiségekben, ahol nyílt égésterű készülékek működnek.



A szén-monoxid-érzékelő időben figyelmeztethet a veszélyre, így életet menthet. Szellőztessen rendszeresen, ellenőriztesse fűtőberendezését, gázkészülékeit, kéményét! Önmaga és családja biztonsága érdekében használjon szén-monoxid-érzékelőt, válasszon megfelelő típust és tartsa be a gyártó előírásait, hiszen a szén-monoxid-érzékelő időben figyelmeztethet a veszélyre, ezzel életeket menthet.