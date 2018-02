Széchenyi István Egyetem - Új irányokat kapott az Apáczai Győrben

Ablonczyné prof. dr. Mihályka Lívia dékán a hagyományokra építve új arculatot és irányvonalat is adott az Apáczai-karnak.

Nagyon sokat változott, fejlődött a korábbi győri tanítóképző főiskola, ami két éve integrálódott a Széchenyi-egyetembe.„Az első ilyen nagy változás, hogy a kilenc szakunkból szigorúan véve csak háromban folyik pedagógusképzés, ami persze továbbra is meghatározó lesz nálunk, de nagyon erős vonal lett időközben a társadalomtudomány, és már a bölcsészettudomány csírái is megjelentek az Apáczai-karon" – mondja Ablonczyné prof. dr. Mihályka Lívia tanszékvezető egyetemi tanár, dékán. „Újratervezés, újragondolás – ezt választottuk mottónak a megújult kari vezetésben. A hagyományainkat, tradícióinkat megőrizzük, de közben tovább is kell lépnünk, és az új utak keresése minden szakunkon folyamatos lett. A tanítóképzésünkben például megjelent az iskolakert-koncepció, ami tőlünk nyugatra újra nagyon divatos és a háború előtt még Magyarországon is gyakorlat volt. Ugyanígy óriási sikere van a tíz éve bevezetett erdőpedagógiának, ami még mindig egyedülállónak számít a hazai pedagógusképzésben. A környezeti nevelés, a fenntarthatóság hívó szó a fiataloknak" – mondja a kar dékánja.A másik, pedagógusképzésben fontos alapszak a gyógypedagógus-képzés, ami nagy létszámmal és megújult oktatógárdával folyik a karon. A társadalomtudományi képzésekben pedig tavaly egy új szak is indult, a szociológia. A magyar nyelvű nemzetközi tanulmányok alapképzési szak mellett 2017 őszén debütált az angol nyelvű, nemzetközi tanulmányok alapszak, amin jelenleg külföldi hallgatók tanulnak, de nyitott a magyar diákok előtt is. Az angol nyelvű mesterszakok után ez az alapszak indult először angol nyelven. A szociálpedagógia és a szociális munka már korábbról létező szakok, de itt is nagyon fontos fejlesztések történtek. Erősen gyakorlatorientált két képzésről van szó és kiváló partneri kapcsolatokat épített ki az Apáczai-kar a szociális intézményekkel.

Az alapszakokon túl a hallgatók három mesterszak, az emberierőforrás-tanácsadó, a kulturális mediáció és a közösségi és civil tanulmányok közül választhatnak. És már egy tizedik szak is körvonalazódik, a közösségszervezés alapszak, így a nappali, a levelező és szakirányú továbbképzéseket is figyelembe véve ezerötszázas hallgatói létszámmal büszkélkedhet az Apáczai Csere János-kar.„Ami pedig a végzős hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit illeti, ugyanaz mondható el karunkra, mint a Széchenyi István Egyetemre általában. Hogy találnak munkát a diplomásaink, az teljesen természetes, de még fontosabb, hogy a végzettségüknek, a tanult szakjuknak megfelelően is el tudnak helyezkedni. Nagyon rövid időn, egy-három hónapon belül a végzősök több mint kilencven százaléka megfelelő álláshoz jut, és ez igaz minden szakunkra" – mondja Ablonczyné Mihályka Lívia, aki szerint a hallgatóknak adott útravaló nagyon fontos része, hogy diákjaik a tanórákon kívül is elmélyülhetnek a Széchenyi István Egyetemen töltött évek alatt a választott szakterületükben. „Idetartozik, hogy két kiváló szakkollégium is működik a karunkon. Az egyik vizuális neveléssel foglalkozik, ez a művészeti szakkollégium, ahol nemzetközileg elismert művészek, akik oktató kollégáink is egyben, különböző kurzusokat, konzultációkat tartanak, elő- adásokat szerveznek. A Barsi Ernő Szakkollégium pedig néprajzzal, néphagyományokkal, a határon túli magyarsággal foglalkozik. Kialakulóban van egy harmadik szakkollégium is, ami lehetőséget fog adni a nemzetközi tanulmányok és szociológia szakos hallgatóknak arra, hogy bizonyos témákban jobban elmélyülhessenek" – hangsúlyozza a dékán.Így ötvöződik tehát a múlt és a jövő, a hagyományok és a modernitás, így a digitális térben történő tanulás lehetősége az Apáczai Csere János-karon, ahol a gazdasági élettel, a mindennapok gyakorlatával is egyre szorosabb kapcsolatot építenek ki. Jó példa volt erre, hogy zsúfolásig megtelt az előadóterem az őszi félévben az Audi Hungaria kommunikációs vezetőinek kurzusán. Czechmeister Mónika és Lőre Péter a kríziskommunikációtól a vállalati belső kommunikáción át a kormányzati kapcsolatokig, lobbitevékenységig vezette végig a diákokat a kommunikáció színterein a nemzetközi tanulmányok alapképzés programjába beépítve. Számos példa jelzi tehát a külvilágnak, hogy az a bizonyos újratervezés, újragondolás nagyon sikeresen indult az Apáczain, és egy hallgatóbarát kar várja kilenc vonzó szakterületére a diákokat.