Százhetven évnyi digitalizált helyismeret

Fotó: Bertleff András

Az idén 120 éves megyei hatókörű Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér „lokális nemzeti gyűjtemény"-ként gyűjti és kezeli a Győrre és a megyére vonatkozó helytörténeti, helyismereti irodalmat. A történeti munkákon kívül ebbe a körbe tartoznak még a helyi szerzők művei, valamennyi helyi kiadvány, könyv, sajtótermék vagy más műfajú nyomtatvány.Horváth Sándor Domonkos, az intézmény igazgatója büszkén számolt be arról, hogy ennek az állománynak a jó része már az interneten is elérhető. Így például a Hazánk 1847–48-as számai, a Győri Közlöny 1857-től 1896-ig, illetve a Dunántúli Hírlap 1893-tól 1945-ig. Heteken belül befejeződnek a Kisalföld digitalizálási munkálatai is, így ősztől mindenki otthonról olvashatja a régebbi lapszámokat, teljes szövegű kereséssel.– Intézményünk digitalizálja a falusi lapokat is, így akár Ausztráliából is olvashatja valaki szülőfaluja sajtóját – említette Horváth Sándor Domonkos. – A könyvtár helyismereti osztálya összesen hétszázféle sajtóterméket őriz és szolgáltat. Ezt a gyűjteményt hatvanezer darabos aprónyomtatvány egészíti ki, amely meghívókat, prospektusokat, szórólapokat, gyászjelentéseket tartalmaz. Helyet kapnak a könyvtárban a régi iskolai értesítők is, amelyek fontos dokumentumai az iskolatörténeti kutatásnak. Ezek legrégebbi darabja ezernyolcszázharminckilenc- ből származik.Nagyon népszerű a látogatók körében a 36.200 darabos fotó- és képeslapgyűjtemény. Ezek közül a legizgalmasabbak a háború előtti képeslapok, amelyekből 3000 digitálisan is elérhető. A kutatást segíti a 25.000 kötetes helyismereti könyvállomány, a város- és községmonográfiák, adattárak, üzemtörténetek, tájföldrajzi művek és statisztikai adattárak.– A helyismereti részleg használatára jellemző, hogy egyre többen veszik igénybe az interneten közvetített szolgáltatásokat, személyesen elsősorban a konzultációt, tanácsadást igénylő ügyekben jelennek meg látogatóink – számolt be tapasztalataikról a könyvtárigazgató.– A helyismereti kutatóban számítógépes katalógus, valamint elektronikus adatbázis várja a hozzánk fordulókat, akik között lokálpatrióta kutatók ugyanúgy megtalálhatók, mint a szakdolgozatukhoz anyagot, szakmai támogatást igénylők, vagy frissen Győrbe költözöttek, akik új otthonuk történetével szeretnének jobban megismerkedni.