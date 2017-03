Szakképzési díjat kapott az Audi Hungaria

A fotón balról jobbra: Czetti Balázs, Audi Hungaria Zrt., szak- és továbbképzési szakkoordinátor, Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Dr. Knáb Erzsébet, Audi Hungaria Zrt. személyügyekért felelős igazgatósági tagja, Peter Kössler, Audi Hungaria Zrt. igazgatóság elnöke, Christoph Hermreck, Audi Akademie Hungaria vezetője, Kocsis Zoltán, Audi Hungaria Zrt., szak- és továbbképzési vezető

Az Audi Hungaria Zrt. másodszor veheti át a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) Szakképzési Díját. A tegnapi díjátadón a vállalat duális szakképzését „Innováció“ kategóriában tüntették ki a többi között két új szakma – alternatív gépjárműhajtási technikus és járműipari karbantartó – bevezetéséért.A díj célja, hogy ösztönözze a magyarországi szakképzési rendszer fejlesztését és emelje a szakmáktársadalmi megítélését. A díjat Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Dr. Manfred Peter Emmes a Német Nagykövetség követe és Bihall Tamás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési alelnökeadta át.

„Rendkívül büszkék vagyunk a díjra, mely duális szakképzésünk elismerése. Személyügyi stratégiánk meghatározó eleme a képzés, amivel hosszú távon biztosítjuk szakemberigényünket“, mondta el Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria személyügyekért felelős igazgatóságának tagja. „A DUIHK által létrehozott szakképzési díj egy nagyszerű kezdeményezés, amely a gyakorlatorientált képzés rangját emeli hazánkban és impulzusokat ad a szakmai fejlesztés jövőbe mutató alakításához.“A kamara három kategóriában ítélt oda díjakat: motiváció, kooperáció és innováció. Innováció kategóriában a szakmai zsűri az Audi Hungaria „Válaszok az Ipar 4.0 kihívásaira: új szakmák bevezetése a járműiparban“ című projektet díjazta. Két új képzést dolgoztak ki, amiket be is vezettek az Audi Hungariánál és partneriskolájánál. Az alternatív gépjárműhajtási technikus és a járműipari karbantartó szakmák elindításának célja, hogy az új technológiák és az új eljárások bevezetéséhez szükséges kompetenciákat elsajátítsáka tanulók. A projekt más gazdasági szereplők és képző intézmények számára is átvehetővé teszi a kidolgozott képzési programot.Az Audi Hungaria 2014-ben kapta meg először a DUIHK Szakképzési Díját szintén „Innováció“ kategóriában a termelésben létrehozott tanulószigetek projektért.Az Audi Hungariánál 2001 óta duális szakképzés keretein belül képzik a tanulókat, akik a vállalat oktatóközpontjában képzési szakemberek támogatásával ismerkednek meg a legmodernebb gyártási technológiákkal és –berendezésekkel.A 11.000 négyzetméteres oktatóközpontban a robotkabinok és IT-oktatótermek mellett a legkorszerűbb laboratóriumok és szaktantermek állnak rendelkezésre az elektronika, pneumatika, hajtástechnika, gépjármű-diganosztika, karosszéria- és gépjárműtechnika tanításához. Továbbá a diákok a termelési területek mellett kialakított tanulóállomásokon és közvetlenül a termelő területek munkatársai mellett sajátíthatják el szakmájukat.A vállalat évek óta sikeresen működik együtt a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziummal, a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziummal és Szakközépiskolával, illetve a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiumával.2001 óta több mint 1.800 fiatal végzett, nagy részük a motor- és autógyártó vállalatnál kezdte el szakmai pályafutását.